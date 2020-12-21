"Северная верфь" строит для Минобороны России более 10 боевых кораблей

Находящийся в стадии достройки на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" с заводским номером 923, который, видимо, получит первые дизель-газотурбинные агрегаты М55Р полностью российского производства. Санкт-Петербург, 12.11.2020.

Корвет "Гремящий" будет передан ВМФ до конца года

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на судостроительном заводе "Северная верфь".

"В настоящее время на судостроительном заводе "Северная верфь" по контрактам с министерством обороны продолжается строительство шести фрегатов проекта 22350, пяти корветов проектов 20380, 20385 и 20386, судна тылового обеспечения проекта 23120", - сказано в сообщении Минобороны России, распространённом в пятницу.

Криворучко осмотрел несколько кораблей на достроечной набережной завода и заслушал доклад о результатах государственных испытаниях головного корвета проекта 20385 "Гремящий", а также о строительстве судна тылового обеспечения 23120 "Всеволод Бобров".

"Мы ожидаем, что корвет "Гремящий" уже в текущем году будет передан в состав Военно-морского флота России, а сдача судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" состоится в первой половине 2021 года. Предприятие соблюдает все сроки проведения государственных испытаний по сдаточным заказам, работы проводятся в соответствии с установленным графиками", - заявил Криворучко по итогам работы.