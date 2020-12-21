Каким мог быть ядерный взрыв на Луне?

В годы «Холодной войны» ВВС США всерьёз рассматривали возможность ядерного взрыва на Луне — таким образом американцы намеревались показать свой технический прогресс. В рамках программы Project A119 в 1958 году ВВС США заказали исследование возможности взрыва боезаряда мощностью не менее 20 килотонн на обратной стороне Луны. К счастью, этот эксперимент так и не был воплощён в жизнь.

Но что произойдёт, если на Луне действительно взорвать очень мощный ядерный боеприпас? Может ли взрыв сбить орбиту спутника к Земле, вызвав приливные волны? Может ли Луна быть уничтожена и залить Землю дождём метеоритов? На эти и многие другие вопросы отвечает новое видео от научно-познавательного YouTube-канала Kurzgesagt.

Ядерный взрыв на Луне В настройках видео доступен перевод субтитров