Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает нейтрализацию угроз национальной безопасности, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира, выступить с докладом по этой теме глава государства попросил начальника генштаба ВС.

"Мы с вами сегодня проводим очередное совещание постоянных членов Совета безопасности России и поговорим на очень важную, очень чувствительную тему. Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира", - сказал Путин в начале встречи с членами СБ.

"Сообщение на этот счет сделает начальник Генерального штаба Валерий Васильевич Герасимов. Пожалуйста, Валерий Васильевич", - обратился президент к главе Генштаба.