АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" отметил свое 125-летие

ЦАМТО, 18 декабря. Замминистра обороны России Алексей Криворучко в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа посетил Зеленодольский завод.

Визит на предприятие был также приурочен к торжествам по случаю 125-летия завода.

Алексей Криворучко совместно с президентом Республики Татарстана Рустамом Миннихановым и главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым ознакомились с выставкой предприятий ОПК и посетили концерт, посвященной 125-летию Зеленодольского завода им. А.М.Горького".

В своем праздничном обращении к заводчанам, ветеранам предприятия, всем жителям Республики Татарстан замминистра обороны отметил, что Зеленодольское предприятие основательно и качественно выполняет заказы Минобороны.

"Мы слаженно работаем. Со своей стороны могу заверить, что у Вас будут заказы на много лет вперед. Есть контракты на сегодняшний день, в ближайшее время будут заключены дополнительные контракты. Поэтому заверяю Вас, предприятие будет жить и развиваться, и такой коллектив мы обязательно будем поддерживать", – подчеркнул Алексей Криворучко.

"Поздравляю Вас с праздником, уверен, что дальше Вы будете развиваться также успешно", – подчеркнул замминистра.

В свою очередь, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поблагодарил представителей Министерства обороны за высокую оценку труда коллектива Зеленодольского завода.

Зеленодольский завод имени A.M.Горького, входящий в состав судостроительной корпорация "Ак Барс", является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России, которое в 2020 году отмечает 125-летний юбилей своей промышленной деятельности.

За годы своей истории заводом построено более 1500 морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений. Расположение в центре России, на Волге, позволяет заводу производить поставку кораблей и судов в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского, Баренцева морей по внутренним водным путям. Производственно-техническая база предприятия состоит из комплекса цехов, охватывающих все виды судостроительного производства и позволяющих строить разнотипные корабли и суда малого и среднего класса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.