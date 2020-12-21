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ТАСС

Российский телескоп обсерватории "Спектр-РГ" закончил повторный обзор всего неба

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Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

Телескоп нашел несколько десятков ранее неизвестных объектов как в Млечном Пути, так и за его пределами

ТАСС, 18 декабря. Телескоп ART-XC космической обсерватории "Спектр-РГ" завершил повторный обзор всего неба. Об этом пишет Институт космических исследований РАН на своем сайте.

"Среди зарегистрированных российским телескопом ART-XC источников обнаружено нескольких десятков ранее неизвестных объектов в Галактике (то есть в Млечном Пути, - прим. ТАСС) и за ее пределами, в том числе сверхмассивные черные дыры, окруженные толщей холодного газа и невидимые в мягких рентгеновских лучах. Часть из зарегистрированных источников проявляет сильную переменность, о чем говорит сравнение карт первого и второго обзоров", - сообщили в Роскосмосе.

Благодаря работе ART-XC известных астрономам источников рентгеновкого излучения на карте стало почти в два раза больше, примерно до 1 тыс. Следующие три года телескоп проведет обзоры всего неба еще шесть раз. Ученые рассчитывают, что благодаря этому на небе можно будет обнаружить еще несколько тысяч подобных источников.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Цель работы обсерватории - сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия завершена в конце мая этого года) в статусе единственного российского научно-космического проекта.

На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года, в итоге старт "Протона-М" с аппаратом на борту состоялся в июле 2019 года, он практически сразу начал работу.

За минувший сентябрь российский телескоп провел сразу два обзора неба. Чтобы проверить, как телескоп работает, ученые из Института космических исследований РАН и их коллеги выбрали два региона нашей Галактики - часть ее спирального рукава, которая расположена в созвездии Наугольника, и центр Млечного Пути. Помимо этого, ART-XC составил карту более 1% неба вместе с eROSITA в ходе нескольких "тренировочных" сессий наблюдений.

В будущем, как ожидают ученые, "Спектр-РГ" будет составлять полные рентгеновские карты неба каждые полгода. Эти замеры помогут ученым провести максимально детальную перепись галактик и понять, какие процессы управляют их эволюцией, в том числе и то, что заставляет их неожиданно "умирать", перестать производить новые звезды.

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