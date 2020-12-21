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ТАСС

Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный

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Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Выведение аппаратов разгонным блоком займет почти четыре часа

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент ТАСС.

Головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат-М" и 36 спутников связи OneWeb успешно отделилась от третьей ступени носителя. Прямая трансляция запуска ведется на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос).

"Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска.

Выведение аппаратов разгонным блоком займет почти четыре часа. Спутники будут отделяться в девять этапов по четыре аппарата за раз. Это первый запуск аппаратов OneWeb с Восточного и первый полностью коммерческий запуск с этого космодрома.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Еще два старта состоялись в этом году с Байконура: 7 февраля на орбиту были выведены 34 спутника, 21 марта - еще столько же. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Изначально первый запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный планировался в апреле. Однако в марте британская компания была вынуждена подать в США заявление о банкротстве и реорганизации, не получив около $2 млрд от группы инвесторов. В июле правительство Великобритании приняло решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb, приобретение компании завершилось в ноябре.

Обновленная договоренность OneWeb с французской компанией-оператором Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов.

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