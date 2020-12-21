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Российская газета

В структуре МВД создается киберполиция

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Источник изображения: iStock

В структуре органов МВД России появится киберполиция. О принятии соответствующего решения министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым в пятницу рассказал замглавы МВД Игорь Зубов.

"Это вопрос не одного дня, он займет много времени, потребуются и деньги, и техника, и изменение квалификации сотрудников", - сообщил замминистра в интервью проекту "Лично - детям".

По данным МВД, в условиях пандемии коронавирусной инфекции общий уровень преступности в России остался прежним, но при этом резко выросло число киберпреступлений.

"За период пандемии у нас общая преступность стабильна, а преступность в киберсреде в разы выросла, - отметил Игорь Зубов. - По целому ряду причин - это и влияние цифровизации общества, и то, что находящиеся в изоляции люди имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом".

В начале текущего года сообщалось, что в следственном департаменте МВД создали подразделения по борьбе с IT-преступлениями.

О создании киберполиции же глава МВД Владимир Колокольцев сообщил еще год назад. По его словам, в ведомстве будут созданы специальные структуры для борьбы с киберпреступлениями. Министр пояснял, что новые подразделения сформируют по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности. Кроме того, запланировано существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне. Это структура, отвечающая за использование полицейскими различных технических устройств и гаджетов.


Иван Петров

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