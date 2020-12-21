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Российская газета

Китайская бронемашина вдохновила инженеров из КНДР на создание БТР

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Источник изображения: rg.ru

Разработка из Китая помогла конструкторам из Северной Кореи создать собственный гусеничный бронетранспортер, получивший большое количество модификаций.

Известно, что в 70-80 годы многие образцы вооружений, поступившие в армию КНР, являлись копиями иностранной, в основном советской военной техники.

Например, в Поднебесной были созданы местные клоны реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", противотанковой управляемой ракеты "Малютка", 122-мм гаубицы Д-30, переносного зенитного ракетного комплекса "Стрела-2", боевой машины пехоты БМП-1 и других образцов.

В то же время производители оружия из стран третьего мира уже брали за основу изделия, разработанные в самом Китае.

Наиболее известна 107-мм РСЗО Тип 63. Ее версии в настоящее время выпускаются в ЮАР, Судане, Турции, Египте, Иране и КНДР.

В последней, кстати, было освоено производство модернизированного варианта бронетранспортера WZ-531, полностью спроектированного в начале 60-х годов в КНР.

Машина из КНДР отличается от исходного образца доработанной ходовой частью, удлиненным корпусом, более мощным двигателем и усиленным вооружением, состоящим из двух 14,5-мм пулеметов КПВТ и ПТРК 9К11.

Эти БТР известны под несколькими названиями: M1973, VTT-323 и Тип 73. Долгие годы они были непременными участниками военных парадов, проводившихся в Пхеньяне.

Кроме модификации, предназначенной для пехотных подразделений, были созданы реактивные установки, 122-мм самоходная гаубица, машины для огнеметчиков и с управляемым противотанковым вооружением.

В настоящее время в КНДР имеются более современные колесные и гусеничные машины, однако предполагается, что VTT-323 еще долго будут служить в сухопутных войсках этой страны.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Иран
Китай
КНДР
Судан
Турция
ЮАР
Продукция
9M14 Малютка
БМП-1
Град РСЗО
Д-30 2А18
КПВТ
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