NI: российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" непобедим

У США - как и любой другой страны мира, - нет возможностей для перехвата российского гиперзвукового комплекса "Авангард". К такому выводу пришел военный обозреватель The National Interest Марк Эпископос, посмотрев видео загрузки очередного "Авангарда" в пусковую шахту.

Ролик на днях опубликовало Минобороны РФ, снят он под Оренбургом, где ракетное соединение первым в РВСН получает новое оружие. Помимо транспортно-пускового контейнера с ракетой, есть возможность рассмотреть в деталях стартовую позицию "Авангарда".

Комплекс представляет собой высокоэффективную баллистическую ракет с гиперзвуковым планирующим блоком, пишет Эпископос. Когда ракета достигает нужной высоты, блок отделяется и устремляется к цели с ошеломляющей скоростью. Это оружие разгоняется до 27 Махов и способно маневрировать во время полета, что позволяет ему преодолевать самую сложную противоракетную оборону, рассчитанную на перехват целей, движущихся по неизменным траекториям.

- У нас нет систем, способных подвергнуть Китай и Россию соответствующему риску, и нет средств защиты от их систем, - признал заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин.

Китай здесь упомянут не случайно - с введением в строй ракетного комплекса DF-17 КНР вступила в гиперзвуковой клуб.

Первый гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в конце 2019 года. Точное число имеющихся сейчас на вооружении РВСН "Авангардов" не разглашается, но известно, что до конца года под Оренбургом оборудуют еще две стартовые позиции для нового оружия.

Антон Валагин