Минобороны загрузит заказами Зеленодольский судостроительный

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что Зеленодольский судостроительный завод имени Горького будет гарантированно обеспечен заказами на долгосрочную перспективу.

«Мы слаженно работаем. Со своей стороны могу вас заверить, что у вас будут заказы на много лет вперёд. Есть контракты на сегодняшний день, в ближайшее время будут заключены дополнительные контракты. По этому заверяю вас, это предприятие будет жить и развиваться, и такой коллектив мы обязательно будем поддерживать» - подчеркнул Криворучко, поздравляя заводчан со 125-летием предприятия.

Как сообщила пресс-службы Минобороны РФ, Криворучко совместно с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым ознакомился с выставкой предприятий оборонно-промышленного комплекса республики.