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Военно-промышленный курьер

Минобороны загрузит заказами Зеленодольский судостроительный

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Источник изображения: vpk-news.ru

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что Зеленодольский судостроительный завод имени Горького будет гарантированно обеспечен заказами на долгосрочную перспективу.

«Мы слаженно работаем. Со своей стороны могу вас заверить, что у вас будут заказы на много лет вперёд. Есть контракты на сегодняшний день, в ближайшее время будут заключены дополнительные контракты. По этому заверяю вас, это предприятие будет жить и развиваться, и такой коллектив мы обязательно будем поддерживать» - подчеркнул Криворучко, поздравляя заводчан со 125-летием предприятия.

Как сообщила пресс-службы Минобороны РФ, Криворучко совместно с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым ознакомился с выставкой предприятий оборонно-промышленного комплекса республики.

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Компании
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Криворучко Алексей
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