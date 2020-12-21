«Поморники» защитят корейские корабли

Южная Корея защитит свои эсминцы и фрегаты американскими противолодочными вертолётами. Вчера, 17 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что Администрация программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) объявила о выборе вертолётов Sikorsky MH-60R Seahawk.

Контракт на сумму $878 млн планируется подписать ещё до конца года. В рамках предстоящей сделки ВМС Южной Кореи получат 12 вертолётов Sikorsky MH-60R Seahawk, вооружение, гидроакустические аппараты, радары и системы связи. Кроме того, в эту сумму входит обучение, техническая и логистическая поддержка.

Вертолёты Sikorsky MH-60R Seahawk Источник изображения: defensenews.com

Поставка новых вертолётов запланирована до 2025 года. MH-60R Seahawk будут базироваться на эсминцах, строящихся в рамках программы KDX-III Batch 2, а также фрегатах FFX Batch III.

Вертолёты Sikorsky MH-60R Seahawk — противолодочная модификация вертолёта UH-60 Black Hawk. Вертолёт Sikorsky UH-60 поступил на вооружение американской армии в 1979 году, придя на смену Bell UH-1. Известно, что сегодня на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолётов UH-60 в различных модификациях, кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по лицензии в других странах. Вертолёт вмещает до 14 человек (включая трёх членов экипажа) и может нести стрелковое, ракетное, торпедное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули.