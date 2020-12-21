Elbit Systems модернизирует УТС IAR-99 Standard ВВС Румынии

ЦАМТО, 18 декабря. Компания Elbit Systems Ltd. объявила о подписании с румынской компанией Avioane Craiova SA контракта субподряда стоимостью около 27 млн. долл. на реализацию первого этапа программы модернизации УТС IAR-99 Standard ВВС Румынии.

Контракт рассчитан на четыре года и включает комплексную логистическую поддержку. В соответствии с условиями соглашения, Elbit Systems оборудует самолет IAR-99 Standard современной авионикой и встроенной виртуальной системой обучения для тренировок в режиме реального времени, а также средствами для применения вооружений класса "воздух-земля" и "воздух-воздух".

Модернизация будет способствовать эффективному переходу пилотов ВВС Румынии к эксплуатации современных истребителей, включая F-16.

По заявлению генерального директора Elbit Systems Aerospace Йорама Шмуэли, программа модернизации следует за ранее выполненной передачей ВВС Румынии в сотрудничестве с румынскими компаниями ряда технологий, включая крупномасштабные проекты обновления различных самолетов и вертолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2020 года Министерство национальной обороны Румынии заключило с компанией Avioane Craiova S.A., как головным подрядчиком, контракт на проведение работ по восстановлению и модернизации 10 учебно-боевых самолетов IAR-99 Standard к конфигурации IAR-99 SM.

Контракт стоимостью 275 млн. леев без НДС (около 69 млн. долл.) должен быть выполнен в течение четырех лет. При этом последний модернизированный самолет будет поставлен через 48 месяцев с момента подписания соглашения.

Основной целью восстановления и модернизации IAR-99 Standard к версии IAR-99 Modernized Standard является поставка учебно-тренировочного самолета, предназначенного для повышения квалификации пилотов перед эксплуатацией недавно закупленных в Португалии истребителей F-16A/B MLU. Кроме того, программа направлена на сохранение возможностей обеспечения непосредственной авиационной поддержки и борьбы с малоскоростными воздушным целями.

На вооружении ВВС Румынии в настоящее время имеется около 20 самолетов IAR-99. Половина из них представляют собой немодифицированные самолеты (номера 701-708 и 715-716). Кроме того, эксплуатируются 9 учебно-боевых IAR-99C SOIM, ранее модернизированных компанией Elbit (709, 711-713, 717, 720, 722 и 724-725).