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В США проверили электронную систему точного подрыва для гиперзвуковика

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Источник изображения: vpk-news.ru

Исследовательская лаборатория ВВС США провела наземные испытания боевой головной части перспективной гиперзвуковой ракеты и электронной системы точного подрыва.

Испытания прошли на авиабазе «Холломан» в Нью-Мексико и были признаны успешными, пишет N+1 со ссылкой на Flightglobal.

Проверки проводились с помощью тележки с ракетными ускорителями, установленной на рельсах.

Боевые части гиперзвуковых ракет разрабатываются в обычном, неядерном, исполнении. Это означает, что к их системам наведения предъявляются повышенные требования, поскольку радиус поражения такими боеголовками значительно меньше радиуса поражения ядерных боевых зарядов. Кроме того, неядерные боевые части должны иметь систему точного подрыва, благодаря которой взрыв будет производиться на нужной высоте для достижения максимального радиуса поражения.

Все этапы проведенных испытаний были признаны успешными. Другие подробности о состоявшихся проверках не раскрываются.

Между тем, в исследовательской лаборатории ВВС США заявили, что помимо обычных боевых частей гиперзвуковых ракет ведется разработка и кинетических таких элементов, полностью лишенных взрывчатых веществ.

Предполагается, что поражающее воздействие таких боевых частей будет достигаться благодаря кинетическому взрыву - выделению энергии при столкновении головной части с целью на гиперзвуковой скорости, превышающей 5 чисел Маха.

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Страны
Мексика
США
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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