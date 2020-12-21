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В чем уникальность плавающего «Спрута»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошёл госиспытания в море и субтропическом поясе, сообщили в «Ростехе».

В 2021 году авиадесантируемую самоходку ожидает проверка в условиях низких температур. Отечественная машина предназначена для поражения танков, бронетехники, оборонительных сооружений и живой силы противника. По сравнению с предшествующей моделью, которая стоит на вооружении ВДВ, «Спрут-СДМ1» обладает улучшенной электронной начинкой и более совершенной двигательной установкой.

Как считают эксперты, модернизированный лёгкий танк может пополнить парк Морской пехоты РФ и завоевать популярность на оружейном рынке.

Как сообщили в пресс-службе корпорации «Ростех», «испытания подтвердили, что машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трёх баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег».

Как пояснил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, в ходе испытаний лёгкий танк подвергся экстремальным проверкам в среде, где температура воздуха превышала +40 °С. По его словам, в начале 2021 года стартуют испытания машины в условиях низких температур.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Компании
Ростех
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