В чем уникальность плавающего «Спрута»

Российский лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошёл госиспытания в море и субтропическом поясе, сообщили в «Ростехе».

В 2021 году авиадесантируемую самоходку ожидает проверка в условиях низких температур. Отечественная машина предназначена для поражения танков, бронетехники, оборонительных сооружений и живой силы противника. По сравнению с предшествующей моделью, которая стоит на вооружении ВДВ, «Спрут-СДМ1» обладает улучшенной электронной начинкой и более совершенной двигательной установкой.

Как считают эксперты, модернизированный лёгкий танк может пополнить парк Морской пехоты РФ и завоевать популярность на оружейном рынке.

Как сообщили в пресс-службе корпорации «Ростех», «испытания подтвердили, что машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трёх баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег».

Как пояснил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, в ходе испытаний лёгкий танк подвергся экстремальным проверкам в среде, где температура воздуха превышала +40 °С. По его словам, в начале 2021 года стартуют испытания машины в условиях низких температур.