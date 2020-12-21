Российский «Суперкрокодил» заставил понервничать американский «Апач»

Противостояние США и России в Сирии привело к обоюдному блокированию прохождения военных конвоев на севере страны. Американцы буквально «из штанов выпрыгивая», лезли на территорию, контролируемую правительственными войсками и относящуюся к российской зоне ответственности, не брезгуя, при этом, устраивать провокации.

Для того, чтобы отогнать агрессивных американских военных были задействованы многоцелевые вертолеты Ми-35 ВКС РФ.

Популярный «Телеграм»-канал «Fighterbomber» опубликовал кадры, на которой показана один из эпизодов такого инцидента.

Российская «вертушка» Ми-35 бросилась в погоню за ударным вертолётом AH-64 Apache ВВС США, который пытался помешать проведению патрулирования. Несмотря на заверения западных экспертов, что «Апачи» превосходят российские боевые машины, «охотником» в этом случае выступил именно многоцелевой Ми-35.

Стоит отметить, говорит Free News, что российский пилот взял на прицел американца, о чем свидетельствует надпись на экране – «включи предохран». Оружие было приведено в боевую готовность.