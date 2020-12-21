Войти
Военно-промышленный курьер

Российский «Суперкрокодил» заставил понервничать американский «Апач»

25
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Противостояние США и России в Сирии привело к обоюдному блокированию прохождения военных конвоев на севере страны. Американцы буквально «из штанов выпрыгивая», лезли на территорию, контролируемую правительственными войсками и относящуюся к российской зоне ответственности, не брезгуя, при этом, устраивать провокации.

Для того, чтобы отогнать агрессивных американских военных были задействованы многоцелевые вертолеты Ми-35 ВКС РФ. 

Популярный «Телеграм»-канал «Fighterbomber» опубликовал кадры, на которой показана один из эпизодов такого инцидента.

Российская «вертушка» Ми-35 бросилась в погоню за ударным вертолётом AH-64 Apache ВВС США, который пытался помешать проведению патрулирования. Несмотря на заверения западных экспертов, что «Апачи» превосходят российские боевые машины, «охотником» в этом случае выступил именно многоцелевой Ми-35.

Стоит отметить, говорит Free News, что российский пилот взял на прицел американца, о чем свидетельствует надпись на экране – «включи предохран». Оружие было приведено в боевую готовность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
AH-64
Ми-35
Похожие новости
04.07.2017
Вертолеты остаются на полях сражений
10.04.2017
LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
05.11.2015
«Крокодилы» без «Аллигаторов»
19.09.2014
Египет закупит у России вооружений на 3,5 млрд долларов
18.05.2012
Сегмент военной вертолетной техники является самым динамично развивающимся среди всех категорий обычных вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:18
  • 84
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95