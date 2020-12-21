Lockheed Martin показал мультфильм об уничтожении С-400

США продолжают бороться с российскими системами ПВО. На этот раз компания Lockheed Martin показала мультфильм об уничтожении С-400 с помощью перспективной ракеты PrSM.

В новом промо-ролике показана визуализация того, как могут применяться ракеты, разрабатываемые в рамках программы Precision Strike Missile (PrSM). На видео показано, как боеприпасы, выпущенные из установки M142 HIMARS, поражают цели, одна из которых — элемент российской системы ПВО С-400. При этом наведение ракет обеспечивают истребители F-35.

Промо-ролик ракеты PrSM

Американская армия намерена перевооружить свои ракетные комплексы M270 MLRS и M142 HIMARS. За контракт соревновались компании Lockheed Martin и Raytheon. 11 декабря 2019 года пресс-служба Lockheed Martin сообщила об успешном завершении первых испытаний ракеты, созданной в рамках программы Precision Strike Missile (PrSM), ранее известной как Long-Range Precision Fire (LRPF). Второй этап испытаний состоялся 11 марта 2020 года, после чего стало известно, что компания Raytheon выбыла из конкурса.