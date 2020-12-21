"Искушенность и агрессивность": в США оценили угрозы от РФ и КНР

ВМС США считают, что наиболее значительные угрозы исходят от России и Китая

В США в очередной раз заявили об угрозе для страны, исходящей от России и Китая. На этот раз приоритет отдали конкуренции с Пекином. Ранее о том, что из Москва и Пекин представляют опасность для Вашингтона неоднократно говорили американские политики разных уровней.

Корпус морской пехоты и Береговая охрана Соединенных Штатов считают Россию и Китай двумя наиболее значительными угрозами в настоящее время, следует из их совместного доклада, который был размещен на сайте организации "Военно-морской институт США", объединяющей бывших и действующих военнослужащих ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.

Как указали авторы доклада "Преимущество на море», Китай и Россия - наиболее значительные угрозы "эпохе глобального мира и процветания".

По их словам, в большей степени приоритет США должен отдаваться конкуренции с КНР из-за его растущей экономической и военной мощи. Кроме того, в докладе указали на усиливающуюся агрессивность Пекина и его стремление к господству в своих региональных водах, а также переделу международного порядка в свою пользу.

«До тех пор, пока Китай не решит действовать как ответственная и заинтересованная сторона вместо того, чтобы хвастаться мощью для продвижения своих авторитарных интересов, он будет представлять самую всеобъемлющую угрозу для Соединенных Штатов, наших союзников и всех стран, поддерживающих свободную и открытую систему", - констатировали в документе.

Согласно документу, Соединенные Штаты намерены пресекать "агрессивные действия" Москвы и Пекина, чтобы доминировать на ключевых международных морских путях. "Мы воочию наблюдаем их растущую искушенность и агрессивность", - указали в докладе.

Его авторы придерживаются позиции, что РФ и КНР не смогли "стать ответственными лидерами, вносящими вклад в глобальную безопасность" и теперь Соединенные Штаты признают их "решительными соперниками".

Помимо того, Корпус морской пехоты и Береговая охрана отнесли к числу угроз "продолжающие подрывать основанный на правилах международный порядок" Иран, КНДР, а также террористические группировки и транснациональные преступные организации. В документе подчеркивается, что Вашингтон намерен «противостоять этим противникам" в координации со своими союзниками, в том числе используя силы, направленные на устранение более серьезных военных угроз.

Пентагон и другие ведомства США многие годы говорят об угрозе со стороны России и Китая.

Москва при этом регулярно призывает американскую сторону прекратить безосновательные обвинения и перейти к полноценному диалогу.

Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден ранее назвал Россию наибольшей угрозой для США на текущий момент, а Китай - крупнейшим конкурентом. Как отметил будущий глава государства, от того, какого подхода будет придерживаться Вашингтон, зависит, сохранят ли страны и в дальнейшем существующую сегодня конкуренцию, или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.

Председатель Объединенного комитета начальника штабов армии США Марк Милли, в свою очередь, обозначал Россию среди проблем, с которыми "США должны считаться». К их числу он также относил Китай, Северную Корею и Иран.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф в эфире телеканала Fox News ранее отмечал, что Россия не может конкурировать с Китаем в степени угрозы безопасности США. По его словам, у Китая вторая по величине экономика мира, а Россия «не может соревноваться с этим» и не входит в первую десятку. Вместе с тем Рэтклифф обратил внимание, что не намерен преуменьшать опасность Москвы для Вашингтона, хотя находит Пекин куда более сильным противником.

Об угрозах со стороны России и Китая для США ранее, еще в мае, говорил бывший на тот момент министром обороны США Марк Эспер.

"Мы очень хорошо осознаем угрозы за пределами наших границ... Мы видели, что деятельность Китая в Южно-Китайском море усиливается, Россия продолжает разведку нашего воздушного пространства у берегов Аляски на северной границе. Мы видим, что группировки боевиков действуют в Ираке, террористы действуют от Африки до Ближнего Востока и Афганистана", - говорил он во время онлайн-мероприятия Брукингского института в Вашингтоне.

На вопрос о том, наблюдается ли в последнее время рост "российских провокаций", Эспер ответил отрицательно. "Я не вижу роста провокаций. Китайцы были несколько более агрессивны... Россияне заняты в Ливии, Сирии и других местах", - говорил министр.

Тогда он подчеркивал, что Пентагон сохраняет боеготовность и продолжает координироваться с союзниками и партнерами Соединенных Штатов.

Кристина Сизова