"Искушенность и агрессивность": в США оценили угрозы от РФ и КНР

ВМС США считают, что наиболее значительные угрозы исходят от России и Китая
В США в очередной раз заявили об угрозе для страны, исходящей от России и Китая. На этот раз приоритет отдали конкуренции с Пекином. Ранее о том, что из Москва и Пекин представляют опасность для Вашингтона неоднократно говорили американские политики разных уровней.
Корпус морской пехоты и Береговая охрана Соединенных Штатов считают Россию и Китай двумя наиболее значительными угрозами в настоящее время, следует из их совместного доклада, который был размещен на сайте организации "Военно-морской институт США", объединяющей бывших и действующих военнослужащих ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.
По их словам, в большей степени приоритет США должен отдаваться конкуренции с КНР из-за его растущей экономической и военной мощи. Кроме того, в докладе указали на усиливающуюся агрессивность Пекина и его стремление к господству в своих региональных водах, а также переделу международного порядка в свою пользу.
«До тех пор, пока Китай не решит действовать как ответственная и заинтересованная сторона вместо того, чтобы хвастаться мощью для продвижения своих авторитарных интересов, он будет представлять самую всеобъемлющую угрозу для Соединенных Штатов, наших союзников и всех стран, поддерживающих свободную и открытую систему", - констатировали в документе.
Согласно документу, Соединенные Штаты намерены пресекать "агрессивные действия" Москвы и Пекина, чтобы доминировать на ключевых международных морских путях. "Мы воочию наблюдаем их растущую искушенность и агрессивность", - указали в докладе.
Его авторы придерживаются позиции, что РФ и КНР не смогли "стать ответственными лидерами, вносящими вклад в глобальную безопасность" и теперь Соединенные Штаты признают их "решительными соперниками".
Помимо того, Корпус морской пехоты и Береговая охрана отнесли к числу угроз "продолжающие подрывать основанный на правилах международный порядок" Иран, КНДР, а также террористические группировки и транснациональные преступные организации. В документе подчеркивается, что Вашингтон намерен «противостоять этим противникам" в координации со своими союзниками, в том числе используя силы, направленные на устранение более серьезных военных угроз.
Москва при этом регулярно призывает американскую сторону прекратить безосновательные обвинения и перейти к полноценному диалогу.
Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден ранее назвал Россию наибольшей угрозой для США на текущий момент, а Китай - крупнейшим конкурентом. Как отметил будущий глава государства, от того, какого подхода будет придерживаться Вашингтон, зависит, сохранят ли страны и в дальнейшем существующую сегодня конкуренцию, или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.
Председатель Объединенного комитета начальника штабов армии США Марк Милли, в свою очередь, обозначал Россию среди проблем, с которыми "США должны считаться». К их числу он также относил Китай, Северную Корею и Иран.
Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф в эфире телеканала Fox News ранее отмечал, что Россия не может конкурировать с Китаем в степени угрозы безопасности США. По его словам, у Китая вторая по величине экономика мира, а Россия «не может соревноваться с этим» и не входит в первую десятку. Вместе с тем Рэтклифф обратил внимание, что не намерен преуменьшать опасность Москвы для Вашингтона, хотя находит Пекин куда более сильным противником.
"Мы очень хорошо осознаем угрозы за пределами наших границ... Мы видели, что деятельность Китая в Южно-Китайском море усиливается, Россия продолжает разведку нашего воздушного пространства у берегов Аляски на северной границе. Мы видим, что группировки боевиков действуют в Ираке, террористы действуют от Африки до Ближнего Востока и Афганистана", - говорил он во время онлайн-мероприятия Брукингского института в Вашингтоне.
На вопрос о том, наблюдается ли в последнее время рост "российских провокаций", Эспер ответил отрицательно. "Я не вижу роста провокаций. Китайцы были несколько более агрессивны... Россияне заняты в Ливии, Сирии и других местах", - говорил министр.
Тогда он подчеркивал, что Пентагон сохраняет боеготовность и продолжает координироваться с союзниками и партнерами Соединенных Штатов.
Кристина Сизова