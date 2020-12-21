Американские СМИ: в ходе пресс-конференции Путин дал залп по США

Традиционно негативную реакцию находим в центральных СМИ США на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Основной тренд статей заключается в том, что Россия виновата в ухудшении отношений с США, она наращивает гонку вооружений в мире, а американские спецслужбы не оказывают поддержку Навальному, которого «отравили» сотрудники ФСБ.

The Washington Post: Путин парировал обвинения во вмешательстве голословными утверждениями о подрывной деятельности США

На своей ежегодной марафонской пресс-конференции президент Владимир Путин развернул широкую сеть неподтвержденных утверждений, будто за крупнейшими проблемами Кремля - включая обвинения в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим ядом - стояли США, пишет корреспондент "Вашингтон пост" Изабель Хуршудян.

"Российские власти нередко приписывают Западу предубеждения против России и попытки подорвать Москву. Однако последние запирательства Путина раскрывают его внутренние трудности - экономика страны разорвана в клочья из-за низких цен на нефть и пандемии", - замечает корреспондент.

Путин одним из последних мировых лидеров поздравил Джо Байдена с победой и в четверг впервые высказался о будущем российско-американских отношений, предположив, что новая администрация сможет решить некоторые из сохраняющихся напряженных моментов.

В этом году четырехчасовая пресс-конференция приобрела новую форму из-за коронавируса. О том, как его страна справляется с пандемией, Путин вещал из своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.

Так, Путин сказал, что в России дела обстоят лучше, чем у большинства стран. При этом по общему количеству заболевших (2,7 миллиона человек) Россия занимает четвертое место в мире, а количество новых случаев превышает 25 тысяч в день, отмечает "Вашингтон пост".

Путин завершил пресс-конференцию широким жестом, пообещав российским семьям с детьми до 7 лет единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей или около 68 долларов, заключает издание.

The Wall Street Journal: Путин опроверг роль Кремля в отравлении Навального

Президент России Владимир Путин обвинил американскую разведку в поддержке лидера политической оппозиции Алексея Навального, ранее отравленного нервно-паралитическим ядом военного назначения, и отверг обвинения в том, что за покушением стояла Москва, сообщает о ежегодной конференции российского лидера "Уолл-стрит джорнал".

Не называя оппозиционера по имени, Путин по сути повторил давнишнее убеждение Кремля, что Навальный - агент Запада, и предположил, что российской разведке следовало бы за ним следить, пишет газета, называя отравление Навального "еще одной горячей точкой в и без того ядовитых отношениях России и Запада".

В рамках своего залпа по Западу, Путин обвинил Вашингтон в развязывании гонки вооружений после выхода США из ряда двусторонних договоров о контроле над вооружениями, но выразил надежду, что некоторые проблемы удастся решить при новой администрации Джо Байдена, заключает "Уолл-стрит джорнал".

Fox News: Путин отрицает причастность к отравлению лидера оппозиции Алексея Навального

Президент России Владимир Путин в четверг отверг обвинения, что Кремль стоит за отравлением его главного политического противника, лидера оппозиции Алексея Навального, и в ответ обвинил спецслужбы США в подстрекательстве, сообщает "Фокс ньюз".

Выступая по видеосвязи на ежегодной пресс-конференции, российский лидер заявил, что если бы Кремль хотел отравить Навального, он бы довел дело до конца, сообщает телеканал.

По словам самого Навального, совместное расследование журналистской группы "Беллингэт" и издания "Инсайдер" в сотрудничестве телеканалом Си-эн-эн и немецким журналом "Шпигель" неопровержимо доказало, что сотрудники ФСБ пытались его устранить по приказу Путина. Однако в своем первом комментарии после публикации доклада Путин заявил, что новый отчет основан на данных, предоставленных американскими шпионскими агентствами и что Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб.

Российско-американские отношения достигли своей нижней точки после окончания холодной войны после российской аннексии украинского Крыма в 2014 году и вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает телеканал.

Путин: по сравнению с Западом Россия белая и пушистая (Breitbart)

На своей ежегодной пресс-конференции в конце года в четверг президент России Владимир Путин затронул тему ухудшающихся отношений между Россией и Западом, назвав собственную страну "белой и пушистой", пишет новостной сайт "Брайтбарт".

"Путин раскритиковал США за выход из военных договоров с Россией и посетовал на расширение НАТО на территорию бывшего советского блока", - пишет издание.

"Советский Союз и его круг государств-сателлитов, известный как Варшавский договор, распался в 1991 году. Хотя многие бывшие советские республики, особенно в Прибалтике, демонстративно отстаивали свою независимость, слова Путина подразумевают определенную степень доброжелательности в том, что Россия позволила им мирно уйти", - утверждается в статье.

"Путин не упомянул многочисленные действия России, которые усилили напряженность в отношениях с Западом - в первую очередь вторжение в Крым и аннексию украинского Крыма в 2014 году, в результате чего Россию исключили из G8", - пишет автор.

Совсем недавно российское правительство - и сам Путин - навлекли на себя гнев международной общественности, отравив российского диссидента Алексея Навального нервно-паралитическим ядом "Новичок", напоминает "Брайтбарт", называя предполагаемое покушение "синонимом политического убийства".

Еще больше российско-западным отношениям вредит московская поддержка сирийского диктатора Башара аль-Асада, который ведет жестокую многолетнюю кампанию по подавлению так называемых повстанцев, некоторых из которых поддерживает Америка", - заключает издание.