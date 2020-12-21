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ЦАМТО

Новейшие комплексные аппаратные связи впервые были использованы в ВВО в Приморье

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П-244ТН
П-244ТН.
Источник изображения: https://www.vitalykuzmin.net/

ЦАМТО, 18 декабря. Новейшие комплексные аппаратные связи впервые были использованы в общевойсковом объединении ВВО в Приморье.

Комплекс П-244 служит для обеспечения абонентов высококачественной закрытой цифровой телефонной связью, обладает высокой надежностью и устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронного подавления противника, а также способен работать в сложных климатических условиях. Машины, произведенные в 2020 году, поступили на вооружение соединения связи в конце осени.

Оперативность приема и передачи сообщений возросла на 15 проц., благодаря использованию группы аппаратных пятого поколения. В рамках единого дня военнослужащие по закрытым информационным каналам произвели более 300 сеансов связи.

На отработку задач по обмену информационными сообщениями было задействовано порядка 20 ед. военной техники и привлечено около 50 специалистов связи, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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