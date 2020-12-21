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Для Минобороны построят 10 самолетов-заправщиков

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Источник изображения: vpk-news.ru

Контракт на поставку в Минобороны России 10 перспективных самолетов-заправщиков Ил-78М-90А был подписан на ульяновском предприятии АО «Авиастар-СП».

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко посетил ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП», где подписал государственный контракт на изготовление и поставку 10 перспективных самолетов-заправщиков Ил-78М-90А для нужд Министерства обороны», - сказали в военном ведомстве.

Как отметил Криворучко, контракт будет способствовать стабильному финансово-экономическому положению предприятия, которое уже вышло на ритмичное серийное производство самолетов. Кроме того, во время своего визита на ульяновское предприятие замминистра обороны проконтролировал ход производства транспортных самолетов Ил-76МД-90А, которые впервые собираются по бесстапельной технологии на новой поточной линии.

Топливозаправщик Ил-78М-90А оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76, новейшими пилотажно-навигационными комплексами, средствами обороны и связи. На самолете реализована «стеклянная кабина», снижающая нагрузку на экипаж и повышающая безопасность полетов.

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