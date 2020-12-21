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В России появятся военспецы по расследованию авиапроисшествий с участием беспилотников

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны России начало подготовку специалистов службы безопасности полетов по расследованию авиапроисшествий с участием беспилотных летательных аппратов.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Звезда» заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Он отметил, что беспилотная авиация требует таких же подходов при расследовании авиапроисшествий, как и пилотируемая.

«Сегодня ряд специалистов службы безопасности полетов проходит обучение, как расследовать это новое явление. Мы работаем над этим», - сказал Евкуров.

Замминистра обороны пояснил, что и без соответствующей нормативной базы сегодня расследуются авиапроисшествия с участием беспилотной авиации. Таким образом специалисты нарабатывают опыт.

«Изучаем, в том числе опыт иностранных государств, иностранных армий», — добавил он.

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