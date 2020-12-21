С-400 назвали «главным страхом НАТО»

Американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Издание озаглавило статью вопросом, является ли система ПРО с использованием этих российских ЗРК «главным страхом НАТО».

Отмечается, что С-400 многократно превосходит предыдущие системы С-300 по характеристикам и возможностям. Согласно материалу издания, С-300 — это система ПВО большой дальности, в то время как новейший российский комплекс намного более универсален и, благодаря четырем различным типам ракет, способен поражать цели как на ближних, так и на дальних дистанциях.

С-400 может одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет, что становится особенно важным из-за распространения использования беспилотных летательных аппаратов, объясняет автор материала.

За последнее десятилетие России удалось подписать множество крупных экспортных контрактов на этот ЗРК. Как указывает издание, среди известных заказчиков С-400 присутствуют такие страны как Китай, Турция и Индия, а Ирак, Египет, Вьетнам Катар и Саудовская Аравия в последние годы также проявили интерес к покупке системы ПРО.