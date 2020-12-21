Войти
ТАСС

Специалисты JAXA оценили массу грунта, который собрал зонд "Хаябуса-2"

21
0
0
Зонд "Хаябуса-2"
Зонд "Хаябуса-2".
Источник изображения: © JAXA via AP

Его оказалось более чем достаточно для научного анализа

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Взвешивание показало, что масса грунта астероида Рюгу, который на Землю доставил космический зонд "Хаябуса-2", составляет 5,4 грамма. Об этом команда зонда пишет в своем Twitter.

Рюгу - относительно небольшой (диаметром около километра) околоземной астероид из группы Аполлонов. Его открыли в 1999 году, а в XXI веке его выбрали в качестве цели для космического аппарата "Хаябуса-2". Аппарат должен был доставить на Землю образцы грунта с астероида.

В космос зонд отправили в начале декабря 2014 года, до астероида он добрался в июле 2018 года. В апреле 2019 года аппарат сбросил на поверхность астероида взрывчатку, чтобы собрать образовавшиеся в результате обломки и отправить их на Землю. Капсулу с ними "Хаябуса-2" сбросил на нашу планету 6 декабря, она приземлилась в районе австралийского космодрома Вумера.


[/cloud]

Ученые пока не извлекали грунт из капсулы. Его массу они оценили по разнице масс капсулы до полета к астероиду и по приземлении. Для успеха миссии было достаточно, чтобы "Хаябуса-2" доставил на Землю всего 0,1 грамма грунта. Непосредственно к анализу образцов после предварительной сортировки специалисты JAXA планируют приступить ориентировочно к лету следующего года.

После сброса капсулы аппарат отправился к астероиду 1998 KY26. По планам "Хаябуса-2" должен совершить посадку на его поверхность в июле 2031 года. С него аппарат тоже должен взять образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Япония
Компании
JAXA
Похожие новости
17.12.2020
Ученые достали первую партию грунта астероида Рюгу
16.12.2020
Правительство Японии наградит команду разработчиков зонда "Хаябуса-2"
07.12.2020
В Японии заявили, что капсула с образцами грунта с астероида Рюгу в идеальном состоянии
20.08.2020
Капсуле с образцами грунта Рюгу разрешили приземлиться в Австралии
15.07.2020
Зонд "Хаябуса-2" вернется на Землю в начале декабря
23.08.2019
Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:18
  • 84
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95