Специалисты JAXA оценили массу грунта, который собрал зонд "Хаябуса-2"

Его оказалось более чем достаточно для научного анализа

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Взвешивание показало, что масса грунта астероида Рюгу, который на Землю доставил космический зонд "Хаябуса-2", составляет 5,4 грамма. Об этом команда зонда пишет в своем Twitter.

Рюгу - относительно небольшой (диаметром около километра) околоземной астероид из группы Аполлонов. Его открыли в 1999 году, а в XXI веке его выбрали в качестве цели для космического аппарата "Хаябуса-2". Аппарат должен был доставить на Землю образцы грунта с астероида.

В космос зонд отправили в начале декабря 2014 года, до астероида он добрался в июле 2018 года. В апреле 2019 года аппарат сбросил на поверхность астероида взрывчатку, чтобы собрать образовавшиеся в результате обломки и отправить их на Землю. Капсулу с ними "Хаябуса-2" сбросил на нашу планету 6 декабря, она приземлилась в районе австралийского космодрома Вумера.

[cloud=bc]The samples from asteroid Ryugu in the re-entry capsule weigh about 5.4g! This greatly exceeds the the target yield of 0.1g (the amount required for the initial scientific analysis) set during the design of Hayabusa2. (Article in Japanese: https://t.co/IZFGinhuFc) - HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 18, 2020





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Ученые пока не извлекали грунт из капсулы. Его массу они оценили по разнице масс капсулы до полета к астероиду и по приземлении. Для успеха миссии было достаточно, чтобы "Хаябуса-2" доставил на Землю всего 0,1 грамма грунта. Непосредственно к анализу образцов после предварительной сортировки специалисты JAXA планируют приступить ориентировочно к лету следующего года.

После сброса капсулы аппарат отправился к астероиду 1998 KY26. По планам "Хаябуса-2" должен совершить посадку на его поверхность в июле 2031 года. С него аппарат тоже должен взять образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.