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Интерфакс-АВН

Ракетный корабль "Ингушетия" провёл стрельбы в Чёрном море

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Вошедший в состав Черноморского флота малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ингушетия" (заводской номер 638), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Декабрь 2019 года
Вошедший в состав Черноморского флота малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ингушетия" (заводской номер 638), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Декабрь 2019 года.
Источник изображения: Андрей Киреев / РИА Новости Крым

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Совместное учения экипажей малого ракетного корабля (МРК) "Ингушетия" и корабля противоминной обороны "Иван Антонов" провёл Черноморский флот (ЧФ).

"Экипаж малого ракетного корабля форсировал район с минной опасностью по протраленной полосе, после чего расчёты артиллерийской боевой части МРК "Ингушетия" выполнили боевое упражнение, уничтожив макеты плавающих мин", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в пятницу.

Учения плановые.

На первом их этапе экипаж "Ивана Антонова" выполнил учебную постановку минных заграждений на предполагаемом маршруте следования условного противника. Наряду с временным нормативом проверялась точность установки минного поля в заданном районе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Иван Антонов
Проекты
21631 Буян-М
Военные учения
ЧФ
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