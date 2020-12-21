«Лишить РФ доходов»: США объяснили, зачем нужны санкции против Турции

Помпео: санкции в отношении Турции из-за C-400 направлены против России

Введенные США санкции против Турции на самом деле направлены на создание препятствий для России к получению ею "существенных доходов", заявили в Госдепе. Об ограничения против Анкары стало известно 14 декабря. Их ввели за покупку Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу, что приобретенные Анкарой у Москвы зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 представляют собой угрозу для безопасности персонала США. Об их беседе сообщил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун.

Согласно распространенному им заявлению, телефонный разговор между главами американского и турецкого внешнеполитических ведомств прошел ранее на этой неделе из-за решения Вашингтона ввести в отношении Анкары односторонние санкции за приобретение ею С-400.

"Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что приобретение системы С-400 угрожает безопасности американского персонала и военных технологий, а также дает России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности", - обратил внимание Браун.

Как указал замруководителя пресс-службы Госдепартамента,

Помпео призвал Чавушоглу решить вопрос с С-400, учитывая историю сотрудничества оборонных секторов двух стран, которая насчитывает десятилетия.

Американский госсекретарь также высказался в пользу того, чтобы Турция, будучи членом НАТО, подтвердила обязательство закупать оружие и военную технику, которые обладают оперативной совместимостью с системами Североатлантического альянса.

Помпео назвал целью американских ограничительных мер против Анкары попытку исключить допуск России к получению "существенных доходов" и влияния посредством поставок своего оружия за рубеж. При этом глава Госдепа уточнил, что речь не идет о подрыве военного потенциала Турции или ее боевой готовности.

США 14 декабря ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции (SSB) - государственного ведомства, которое заключает контракты на закупку военной техники, - а также его главы Исмаила Демира из-за покупки Анкарой российских систем С-400. «Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупку и испытания систем С-400 в России. Мы не потерпим крупных сделок с оборонным сектором России», - говорил тогда Помпео.

В соответствии с этими санкциями был введен запрет на выдачу лицензий и разрешений на экспорт для SSB. Кроме того, были заморожены находящиеся в США активы Демира и других чиновников ведомства.

Как отметил американский госсекретарь, Вашингтон неоднократно предупреждал Турцию, в том числе и на самом высоком уровне, что покупка С-400 будет представлять угрозу безопасности военных и техники Соединенных Штатов, а также предоставит значительные средства оборонному сектору РФ и доступ ее к вооруженным силам и оборонной промышленности Турции.

Помпео призвал Анкару незамедлительно решить в координации с Вашингтоном проблему с наличием С-400. Его заявление разместили на сайте Госдепа.

Рестрикции ввели в рамках принятого в Соединенных Штатах в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который угрожает применением ограничительных мер в отношении государств, приобретающих у РФ крупные системы вооружений и военной техники.

Введенные против Турции санкции подверглись критике со стороны главы российского МИД Сергея Лаврова. «Это очередное проявление аррогантного (надменного - «Газета.Ru») отношения к международному праву, применение нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы, и даже десятилетия, налево и направо», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком.

Вместе с тем попавший под американские санкции Исмаил Демир заверил, что Турция останется приверженной своей цели, сохранив полную независимость своей оборонной промышленности.

«Любое решение, принятое в отношении меня или нашего ведомства за рубежом, не изменит мою позицию или позицию моей команды. Оно никак не сможет помешать турецкой оборонной промышленности», - подчеркнул он в Twitter.

Лидия Мисник