Войти
ЦАМТО

GDELS поставит новую партию ББМ "Игл-5" ВС Дании

30
0
0
Источник изображения: Фото: gdels.com

ЦАМТО, 18 декабря. General Dynamics European Land Systems-Mowag (GDELS-Mowag) объявила о подписании с МО Дании контракта на поставку 56 патрульных машин и первого опытного образца разведывательной машины с открытым верхом (RECCE Open).

Стоимость контракта составляет 46 млн. швейцарских франков. Это второй контракт, заключенный в рамках подписанного в июне 2017 года соглашения о поставке ВС Дании бронированных патрульных машин "Игл-5" с колесной формулой 4х4. Поставки бронемашин начнутся к концу 2021 года и завершатся в 2022 году.

Дания, являющаяся членом НАТО, стала первой страной, заказавшей версию "Игл-5" с открытым верхом. После завершения доработки эта машина будет поставлена в Данию для испытаний.

"Игл-5" является одной из самых современных бронированных машин с колесной формулой 4х4. Более 1500 бронемашин семейства "Игл" приняты на вооружении различных стран мира.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года по результатам объявленного в 2015 году тендера Организация оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании DALO (Danish Defence Acquisition and Logistics Organization) заключила с компанией General Dynamics European Land System – Mowag контракты на поставку и обслуживание ББМ "Игл-5". Первый контракт предполагает приобретение 36 новых бронированных патрульных машин, начального комплекта запасных частей, документации, оказание услуг по обслуживанию техники, обучение личного состава. Срок действия контракта – 7 лет. Соглашение содержало опционы на закупку дополнительных машин.

Соглашение об обслуживании и материальной поддержке техники предусматривает выполнение работ (в том числе за рубежом) в течение 15 лет. Соглашение включает опционы на продление срока его действия дважды на пять лет. В пресс-релизе DALO стоимость контрактов не раскрывается, но по информации интернет-портала государственных закупок ЕС Ted.europa.eu, она составит 1,5 млрд. дат. крон (около 240 млн. долл. по текущему курсу).

Длина ББМ "Игл-5" – 5,40 м, высота – 2,38 м, ширина – 2,2 м, максимальная боевая масса – 11,2 т, масса полезной нагрузки – 1915 кг. Машина предназначена для транспортировки 4 человек. Она оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем Cummins мощностью 245 л.с., автоматической пятискоростной трансмиссией Allison и развивает максимальную скорость по шоссе до 110 км/ч. Модульная система защиты обеспечивает высокую выживаемость расчета при обстреле из стрелкового оружия и подрыве на минах и СВУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Швейцария
Компании
Allison
Cummins
General Dynamics
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
21.04.2020
Германская армия закупает 80 бронированных медицинских машин Eagle 6x6
09.12.2019
Швейцарская армия закупает 100 боевых разведывательных машин на базе Eagle 6x6
06.09.2018
EAGLE Multi-Role Vehicle для польской армии
13.11.2009
GDELS получает контракт на 20 машин скорой медицинской помощи EAGLE в Германии
03.03.2009
КИЕВ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ РАСПУТЬЕ. Украина Россию потеряла и Запад не приобрела
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:18
  • 84
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95