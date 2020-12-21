GDELS поставит новую партию ББМ "Игл-5" ВС Дании

ЦАМТО, 18 декабря. General Dynamics European Land Systems-Mowag (GDELS-Mowag) объявила о подписании с МО Дании контракта на поставку 56 патрульных машин и первого опытного образца разведывательной машины с открытым верхом (RECCE Open).

Стоимость контракта составляет 46 млн. швейцарских франков. Это второй контракт, заключенный в рамках подписанного в июне 2017 года соглашения о поставке ВС Дании бронированных патрульных машин "Игл-5" с колесной формулой 4х4. Поставки бронемашин начнутся к концу 2021 года и завершатся в 2022 году.

Дания, являющаяся членом НАТО, стала первой страной, заказавшей версию "Игл-5" с открытым верхом. После завершения доработки эта машина будет поставлена в Данию для испытаний.

"Игл-5" является одной из самых современных бронированных машин с колесной формулой 4х4. Более 1500 бронемашин семейства "Игл" приняты на вооружении различных стран мира.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года по результатам объявленного в 2015 году тендера Организация оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании DALO (Danish Defence Acquisition and Logistics Organization) заключила с компанией General Dynamics European Land System – Mowag контракты на поставку и обслуживание ББМ "Игл-5". Первый контракт предполагает приобретение 36 новых бронированных патрульных машин, начального комплекта запасных частей, документации, оказание услуг по обслуживанию техники, обучение личного состава. Срок действия контракта – 7 лет. Соглашение содержало опционы на закупку дополнительных машин.

Соглашение об обслуживании и материальной поддержке техники предусматривает выполнение работ (в том числе за рубежом) в течение 15 лет. Соглашение включает опционы на продление срока его действия дважды на пять лет. В пресс-релизе DALO стоимость контрактов не раскрывается, но по информации интернет-портала государственных закупок ЕС Ted.europa.eu, она составит 1,5 млрд. дат. крон (около 240 млн. долл. по текущему курсу).

Длина ББМ "Игл-5" – 5,40 м, высота – 2,38 м, ширина – 2,2 м, максимальная боевая масса – 11,2 т, масса полезной нагрузки – 1915 кг. Машина предназначена для транспортировки 4 человек. Она оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем Cummins мощностью 245 л.с., автоматической пятискоростной трансмиссией Allison и развивает максимальную скорость по шоссе до 110 км/ч. Модульная система защиты обеспечивает высокую выживаемость расчета при обстреле из стрелкового оружия и подрыве на минах и СВУ.