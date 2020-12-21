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ЦАМТО

В Амурское объединение ВВО поступили первые вездеходы КамАЗ с колесной базой 8х8

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КВД на автомобиле КамАЗ-63501
Комплекс оперативного развертывания временных дорог на автомобиле КамАЗ-63501.
Источник изображения: Алексей Моисеев

ЦАМТО, 18 декабря. В общевойсковую армию ВВО, дислоцированную на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, поступила первая партия современных автомобилей-вездеходов КамАЗ 63501.

КамАЗ-63501 представляет собой полноприводный четырехосный грузовой автомобиль повышенной проходимости. Одной из его отличительных характеристик является колесная формула 8х8. Он отлично приспособлен к езде по местности, где эксплуатируется преимущественно гусеничная военная техника.

Кроме вездеходных качеств трансмиссии, машина оснащена мощным 8 цилиндровым V-образным двигателем мощностью 265 кВт (360 л.с.). Машина может перевозить до 14 тонн полезного груза. Также стоит отметить новую кабину с повышенным удобством для водителя и пассажиров.

Для эксплуатации в сложных климатических условиях военная модификация КамАЗа оборудована предпусковым подогревателем двигателя и другими доработками, позволяющими в полной мере эксплуатировать машину в любом температурном диапазоне климата Дальнего Востока.

Машины будут направлены в артиллерийское соединение и будут использоваться для доставки боеприпасов артиллерии большой мощности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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