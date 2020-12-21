Основные вопросы по военной тематике, затронутые в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина

ЦАМТО, 18 декабря. В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря, президент России ответил на ряд вопросов по военной тематике. Ниже представлена подборка этих материалов по сообщениям агентства "РИА Новости".

В.Путин: последние испытания ракеты "Циркон" были очень важными

Недавние испытания перспективной российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" являются очень важными, ее принятие на вооружение российской армии повлияет на стратегический баланс сил, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Сейчас вот "Циркон" у нас появляется – очень важное оружие. Недавно провели очередные, очень важные для нас испытания. Фактически работа над ним в основном завершена. Восемь с лишним махов (скорость ракеты – ред.), дальность большая, причем она может быть размещена на носителях как стационарных, так и на кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, и все станет ясно", – сказал он, отвечая на вопрос о стратегическом балансе сил между Россией и США.

В.Путин о ходе работ по созданию новейшего вооружения: проблемных вопросов нет

Ни одного проблемного вопроса при создании новейшего российского вооружения не возникает, все будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По "Посейдону" идет работа хорошо, по ракете с ядерной двигательной установкой глобальной дальности тоже все идет в рамках плана. Я не вижу ни одного... проблемного вопроса, который бы говорил о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Сделаем все, уверен", – сказал он в ходе большой пресс-конференции.

В.Путин: американская ПРО не является помехой для нового российского оружия

Американская система противоракетной обороны – не помеха для новых российских вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе большой пресс-конференции он отметил, что в ответ на развертывание США глобальной системы ПРО Россия могла или строить свою, или создать превосходящее оружие.

"Или самим строить эту систему ПРО, либо создавать системы, которым эта ПРО не помеха. Мы это сделали, это произошло, с помощью гиперзвукового оружия, в том числе это ракета "Авангард", – сказал В.Путин.

В.Путин прокомментировал создание новых видов вооружений в России

Россия была вынуждена ответить созданием новых видов оружия на появившиеся после распада СССР новые угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разве мы не должны на это реагировать, разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют... угрозы", – сказал он в ходе большой пресс-конференции.

Президент отметил, что в России в свое время "услышали" заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток. В действительности, по его словам, Североатлантический альянс пережил две волны расширения, в результате которых "военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам".

Кроме того, В.Путин напомнил, что именно США, а не Россия, вышли из Договора по ракетам меньшей и средней дальности и Договора по открытому небу.

США имеют огромную сеть военных баз по всему миру, так кто в этих условиях белый и пушистый, а кто – агрессивный, заявил президент РФ Владимир Путин, во время ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста ВВС, чувствует ли Россия ответственность за ухудшение отношений с Западом.

"Вот и ответьте себе на вопрос: кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный. У нас две-три зарубежных базы, причем на террористически опасных направлениях – в Киргизии, Таджикистане, в Сирии. У другой стороны – я имею в виду Соединенные Штаты – по всему миру огромная сеть.

В.Путин сравнил военные бюджеты России, США и Великобритании

"У нас, знаете, сколько военный бюджет? 46 миллиардов (долларов). В Великобритании – больше намного, в США – 770 миллиардов. Россия по военным расходам шестое место в мире занимает", – сказал В.Путин.