Войти
ЦАМТО

Основные вопросы по военной тематике, затронутые в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина

50
0
0
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

ЦАМТО, 18 декабря. В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря, президент России ответил на ряд вопросов по военной тематике. Ниже представлена подборка этих материалов по сообщениям агентства "РИА Новости".

В.Путин: последние испытания ракеты "Циркон" были очень важными

Недавние испытания перспективной российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" являются очень важными, ее принятие на вооружение российской армии повлияет на стратегический баланс сил, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Сейчас вот "Циркон" у нас появляется – очень важное оружие. Недавно провели очередные, очень важные для нас испытания. Фактически работа над ним в основном завершена. Восемь с лишним махов (скорость ракеты – ред.), дальность большая, причем она может быть размещена на носителях как стационарных, так и на кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, и все станет ясно", – сказал он, отвечая на вопрос о стратегическом балансе сил между Россией и США.

В.Путин о ходе работ по созданию новейшего вооружения: проблемных вопросов нет

Ни одного проблемного вопроса при создании новейшего российского вооружения не возникает, все будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По "Посейдону" идет работа хорошо, по ракете с ядерной двигательной установкой глобальной дальности тоже все идет в рамках плана. Я не вижу ни одного... проблемного вопроса, который бы говорил о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Сделаем все, уверен", – сказал он в ходе большой пресс-конференции.

В.Путин: американская ПРО не является помехой для нового российского оружия

Американская система противоракетной обороны – не помеха для новых российских вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе большой пресс-конференции он отметил, что в ответ на развертывание США глобальной системы ПРО Россия могла или строить свою, или создать превосходящее оружие.

"Или самим строить эту систему ПРО, либо создавать системы, которым эта ПРО не помеха. Мы это сделали, это произошло, с помощью гиперзвукового оружия, в том числе это ракета "Авангард", – сказал В.Путин.

В.Путин прокомментировал создание новых видов вооружений в России

Россия была вынуждена ответить созданием новых видов оружия на появившиеся после распада СССР новые угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разве мы не должны на это реагировать, разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют... угрозы", – сказал он в ходе большой пресс-конференции.

Президент отметил, что в России в свое время "услышали" заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток. В действительности, по его словам, Североатлантический альянс пережил две волны расширения, в результате которых "военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам".

Кроме того, В.Путин напомнил, что именно США, а не Россия, вышли из Договора по ракетам меньшей и средней дальности и Договора по открытому небу.

США имеют огромную сеть военных баз по всему миру, так кто в этих условиях белый и пушистый, а кто – агрессивный, заявил президент РФ Владимир Путин, во время ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста ВВС, чувствует ли Россия ответственность за ухудшение отношений с Западом.

"Вот и ответьте себе на вопрос: кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный. У нас две-три зарубежных базы, причем на террористически опасных направлениях – в Киргизии, Таджикистане, в Сирии. У другой стороны – я имею в виду Соединенные Штаты – по всему миру огромная сеть.

В.Путин сравнил военные бюджеты России, США и Великобритании

"У нас, знаете, сколько военный бюджет? 46 миллиардов (долларов). В Великобритании – больше намного, в США – 770 миллиардов. Россия по военным расходам шестое место в мире занимает", – сказал В.Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Киргизия
Россия
Сирия
США
Таджикистан
Продукция
Авангард РК
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
16.06.2020
Сбить на гиперзвуке. Что Россия сможет противопоставить западному оружию будущего
30.12.2019
Конкуренция Москвы и Вашингтона не ослабевает
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
23.09.2019
"Критически важная цель": "Искандер-М" поразил противника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:18
  • 84
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95