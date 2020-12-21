Госиспытания машин на платформе "Бумеранг" начнутся в 2021 году

Министерство обороны России приступит в будущем году к государственным испытаниям новейших бронетранспортеров К-16 и колесной боевой машины пехоты К-17 на платформе "Бумеранг". Они успешно прошли предварительные испытания.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Военной промышленной компании" Александр Красовицкий. Он добавил, что после предварительных испытаний разработчики исправили ряд пожеланий военного ведомства, доработали машины. И уже сейчас техника готова к госиспытаниям. Их планируют начать весной 2021 года.

Бронетранспортеры и боевые машины пехоты "Бумеранг" после доработок получат увеличенный корпус с улучшенной плавучестью. В нем разместится с комфортом десантная группа в полном боевом снаряжении.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа. Боевая машина пехоты К-17 оснащается модулем "Эпоха" с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет", бронетранспортер К-16 - боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 миллиметра.

Светлана Цыганкова