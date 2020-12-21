Японские специалисты засняли астероид 1998 KY26, к которому направляется зонд "Хаябуса-2"

Космическое тело в период с начала по середину декабря приблизилось к Земле на расстояние 70 млн км

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национальной астрономической обсерватории Японии смогли сделать снимки отдаленного астероида 1998 KY26, к которому в настоящее время направляется зонд "Хаябуса-2". Об этом сообщается в пятницу на сайте организации.

[cloud=bc]The #SubaruTelescope imaged the asteroid 1998 KY26, the target of #Hayabusa2's extended mission. The positional data for 1998 KY26 collected during the observations will be used to determine the orbital elements of this object.https://t.co/qgYSM19sIDhttps://t.co/sUbfkMeryQ pic.twitter.com/xIM05coo4n - NAOJ (@prcnaoj_en) December 18, 2020





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Космическое тело в период с начала по середину декабря приблизилось к Земле на расстояние 70 млн км. Такое происходит с периодичностью раз в три года.

Снимки были сделаны на прошлой неделе с помощью мощного телескопа "Субару", расположенного на Гавайях. Проведенные наблюдения также помогут более точно определить орбиту, по которой движется астероид.

5 декабря "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому небесному телу. Капсула успешно приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты. Впоследствии в лаборатории Японского агентства аэрокосмических исследований рядом с Токио ее вскрыли и подтвердили наличие там частиц грунта темного цвета.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 м. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.