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ТАСС

Японские специалисты засняли астероид 1998 KY26, к которому направляется зонд "Хаябуса-2"

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Автоматическая межпланетная станция Японского агентства аэрокосмических исследований «Хаябуса-2»
Автоматическая межпланетная станция Японского агентства аэрокосмических исследований «Хаябуса-2».
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Go Miyazaki

Космическое тело в период с начала по середину декабря приблизилось к Земле на расстояние 70 млн км

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национальной астрономической обсерватории Японии смогли сделать снимки отдаленного астероида 1998 KY26, к которому в настоящее время направляется зонд "Хаябуса-2". Об этом сообщается в пятницу на сайте организации.


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Космическое тело в период с начала по середину декабря приблизилось к Земле на расстояние 70 млн км. Такое происходит с периодичностью раз в три года.

Снимки были сделаны на прошлой неделе с помощью мощного телескопа "Субару", расположенного на Гавайях. Проведенные наблюдения также помогут более точно определить орбиту, по которой движется астероид.

5 декабря "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому небесному телу. Капсула успешно приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты. Впоследствии в лаборатории Японского агентства аэрокосмических исследований рядом с Токио ее вскрыли и подтвердили наличие там частиц грунта темного цвета.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 м. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.

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