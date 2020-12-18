Ритуальные венки с траурными лентами для похорон

Ритуальные венки из живых или искусственных цветов — символ скорби, дань уважения, любви, преданности усопшим родственникам, друзьям, близким людям. Это вечный атрибут для похорон или возложения, который ассоциируется с прощанием, утратой, печальными эмоциями. Но без венка сложно представить себе проводы человека в последний путь. Ритуальный аксессуар помогает без слов проститься с усопшим, выразить свои переживания. Для покупки венков необязательно посещать специализированные магазины. Вы можете перейти, например, по ссылке и выбрать подходящие варианты на возложение или похороны, из искусственных или живых цветов.

Виды ритуальных венков: как выбрать похоронный атрибут

Стандартные, классические и элитные венки имеют размеры от 90 до 180 см. Они различаются по форме и составу. Выделяют следующие варианты:

овальные;

круглые;

в виде сердца или звезды.

Венки из живых цветов подразделяются на горизонтальные и вертикальные. Последние устанавливаются на специальной деревянной подставке. Похоронные атрибуты из роз, хризантем, лилий и гвоздик комплектуются оазисами для продления их свежести, эстетически привлекательного вида. Габариты таких венков варьируются от 100 до 180 см.

Не менее выразительно смотрятся и модели из искусственных цветов. Они отличаются долговечностью. Эти венки проще приобрести заранее и не переживать, что они испортятся. Они хранятся долгое время без потери товарного вида.

Траурные ленты как важное дополнение

Ленты из сатина и атласа с надписями дополняют ритуальные венки. Текст наносится золотом или черным цветом посредством термотрансферной печати. Ленты надолго сохраняют эстетичный вид. Надписи не расплываются, не стираются, не выгорают под воздействием погодных условий. Они выдерживают температурные перепады, осадки и влияние ультрафиолетовых лучей. Прочные текстильные атрибуты для венков выполняются в следующих цветах:

черные;

красные;

синие;

белые.

Используются варианты «триколор» и «георгиевские» ленты. Ширина аксессуаров варьируется от 6 до 10 см. Текст на ленте выбирает заказчик. Он может включать конкретное обращение, слова скорби. Предусмотрено срочное изготовление этих незаменимых атрибутов для похорон. На ленте указывается и от кого поступает обращение — от детей, родителей, внуков, друзей, коллег, брата, сестры, жен или мужа и другие варианты.