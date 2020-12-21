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Известия.ru

National Interest оценил российскую систему ПРО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 многократно превосходят предыдущие системы С-300 по характеристикам и возможностям.. Об этом говорится в публикации американского журнала The National Interest.

Издание отмечает, что С-300 — это система ПВО большой дальности, в то время как новейший российский комплекс намного более универсален и способен поражать цели как на ближних, так и на дальних дистанциях благодаря четырем различным типам ракет.

В статье указывается, что С-400 может одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет. Эта характеристика становится особенно важной из-за распространения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, автор материала добавляет, что за последнее десятилетие России удалось подписать множество крупных экспортных контрактов на этот ЗРК. Среди известных заказчиков С-400 присутствуют такие страны как Китай, Турция и Индия, а Ирак, Египет, Вьетнам Катар и Саудовская Аравия в последние годы также проявили интерес к покупке системы ПРО.

Ранее, 17 декабря, российский военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что российские межконтинентальные баллистические ракеты способны за счет своего нового боевого оснащения преодолеть американскую систему противоракетной обороны (ПРО). По его словам, в течение ближайших 15–20 лет США не смогут разработать эффективные средства противоракетного перехвата.

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