Войти
РИА Новости

Ничего нового. США вновь озвучили отвергнутые Россией условия по СНВ-3

27
0
0
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ronald Zak

МОСКВА, 18 декабря / Радио Sputnik. Россия должна согласиться на предложение США заморозить ядерные арсеналы, а также на ограниченное по времени продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя слова президент РФ Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по СНВ-3.

Ранее российская сторона официально отклоняла предложение, которое вновь озвучил Биллингсли.

"@KremlinRussia_E, мы уже ответили, неоднократно. Пять раз мы предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку, по заморозке/продлению, на которую Путин согласился. @RussiaMFA отвергли все встречи", – написал представитель американской администрации в Twitter, упомянув аккаунты Кремля и МИД России в соцсети.

Несмотря на отказ Москвы рассматривать такую инициативу, спецпредставитель Трампа продолжает считать, что США и России к настоящему времени осталось только определить, "что именно мы замораживаем", а также максимальный уровень ограничений по вооружениям.

Договор по СНВ между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что подписанты сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Москву и Вашингтон к обмену данными о числе боеголовок и носителей дважды в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

До настоящего времени американская сторона не озвучивала официального желания продлевать договор. При этом Вашингтон настаивал на подключении к документу Китая, однако позднее стало известно об отказе от этих намерений.

Ранее радио Sputnik передавало, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шансы на продление Договора СНВ-3.

Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
23.11.2020
Чем пугает Америку русский атомный беспилотник "Посейдон"
17.04.2020
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
16.12.2019
Москва и Пекин остаются врагами НАТО
10.12.2019
США не подкрепили претензии по ДРСМД фактами, заявил источник в МИД
29.04.2010
Как победить в ракетной гонке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 21.12 00:05
  • 83
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95