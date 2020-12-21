Ничего нового. США вновь озвучили отвергнутые Россией условия по СНВ-3

Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года.

МОСКВА, 18 декабря / Радио Sputnik. Россия должна согласиться на предложение США заморозить ядерные арсеналы, а также на ограниченное по времени продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя слова президент РФ Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по СНВ-3.

Ранее российская сторона официально отклоняла предложение, которое вновь озвучил Биллингсли.

"@KremlinRussia_E, мы уже ответили, неоднократно. Пять раз мы предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку, по заморозке/продлению, на которую Путин согласился. @RussiaMFA отвергли все встречи", – написал представитель американской администрации в Twitter, упомянув аккаунты Кремля и МИД России в соцсети.

Несмотря на отказ Москвы рассматривать такую инициативу, спецпредставитель Трампа продолжает считать, что США и России к настоящему времени осталось только определить, "что именно мы замораживаем", а также максимальный уровень ограничений по вооружениям.

Договор по СНВ между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что подписанты сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Москву и Вашингтон к обмену данными о числе боеголовок и носителей дважды в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

До настоящего времени американская сторона не озвучивала официального желания продлевать договор. При этом Вашингтон настаивал на подключении к документу Китая, однако позднее стало известно об отказе от этих намерений.

Ранее радио Sputnik передавало, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шансы на продление Договора СНВ-3.

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