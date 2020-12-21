"Главный страх НАТО?" NI оценил российскую систему ПРО

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Издание озаглавило статью вопросом, является ли система ПРО с использованием именно этих российских ЗРК "главным страхом НАТО".

NI отмечает, что С-400 многократно превосходит предыдущие системы С-300 по характеристикам и возможностям. Согласно материалу издания, С-300 — это система ПВО большой дальности, в то время как новейший российский комплекс намного более универсален и, благодаря четырем различным типам ракет, способен поражать цели как на ближних, так и на дальних дистанциях.

С-400 может одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет, что становится особенно важным из-за распространения использования беспилотных летательных аппаратов, объясняет автор материала.

Кроме того, издание добавило, что за последнее десятилетие России удалось подписать множество крупных экспортных контрактов на этот ЗРК. Как указывает издание, среди известных заказчиков С-400 присутствуют такие страны как Китай, Турция и Индия, а Ирак, Египет, Вьетнам Катар и Саудовская Аравия в последние годы также проявили интерес к покупке системы ПРО.