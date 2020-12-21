Войти
РИА Новости

Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики

25
0
0
Самолет Ил-78М-90А в Ульяновске
Самолет Ил-78М-90А в Ульяновске.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны РФ и "Авиастар-СП" подписали первый серийный контракт на изготовление и поставку десяти новейших самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Контракт был подписан в ходе рабочей поездки Криворучко на "Авиастар-СП" в Ульяновске.

"Завод выходит на ритмичное серийное производство. Предприятие обеспечено заказами министерства обороны на долгосрочную перспективу и сегодня подписан очередной государственный контракт на поставку десяти перспективных самолётов-заправщиков Ил-78М-90А для нужд министерства обороны, что ещё более упрочит финансово-экономическое положение предприятия и обеспечит дополнительными рабочими местами Ульяновскую область", - приводятся в сообщении Минобороны слова Криворучко.

Новый топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На заправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также создана так называемая стеклянная кабина, позволяющая снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.

Ил-78М-90А сможет одновременно заправлять два самолета фронтовой авиации, с хвостового агрегата он способен заправлять самолеты дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

На "Авиастар-СП" Криворучко также проконтролировал ход производства самолетов Ил-76МД-90А.

Ранее был изготовлен один опытный образец Ил-78М-90А, который сейчас продолжает летные испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
ПС-90А
ПС-90А-76
Компании
Авиастар-СП
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Похожие новости
21.12.2020
Министерство обороны России подписало контракт на закупку десяти самолетов-заправщиков Ил-78М-90А
21.12.2020
Подписан контракт на поставку 10 новейших самолетов Ил-78М-90А для ВС РФ
21.12.2020
Для Минобороны построят 10 самолетов-заправщиков
03.08.2018
Минобороны планирует получить в этом году три военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А
21.08.2015
Эпоха "Илов" продолжается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 21.12 00:05
  • 83
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95