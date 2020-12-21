Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны РФ и "Авиастар-СП" подписали первый серийный контракт на изготовление и поставку десяти новейших самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Контракт был подписан в ходе рабочей поездки Криворучко на "Авиастар-СП" в Ульяновске.

"Завод выходит на ритмичное серийное производство. Предприятие обеспечено заказами министерства обороны на долгосрочную перспективу и сегодня подписан очередной государственный контракт на поставку десяти перспективных самолётов-заправщиков Ил-78М-90А для нужд министерства обороны, что ещё более упрочит финансово-экономическое положение предприятия и обеспечит дополнительными рабочими местами Ульяновскую область", - приводятся в сообщении Минобороны слова Криворучко.

Новый топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На заправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также создана так называемая стеклянная кабина, позволяющая снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.

Ил-78М-90А сможет одновременно заправлять два самолета фронтовой авиации, с хвостового агрегата он способен заправлять самолеты дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

На "Авиастар-СП" Криворучко также проконтролировал ход производства самолетов Ил-76МД-90А.

Ранее был изготовлен один опытный образец Ил-78М-90А, который сейчас продолжает летные испытания.