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РИА Новости

Российские войска получили партию восстановленных после ремонта БМП-3

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Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска получили партию боевых машин пехоты БМП-3, восстановленных в ходе капитального ремонта на Курганмашзаводе (КМЗ, входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех"), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

"Очередной контракт с Минобороны РФ на капитальный ремонт БМП-3 завершен ПАО "Курганмашзавод". В рамках контракта на капитальный ремонт БМП-3 в 2020 году заказчику отгружено вдвое больше готовых изделий, чем было предусмотрено предыдущим контрактом", - сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что прошедшие ремонт БМП-3 ранее выработали свой ресурс в Вооруженных силах РФ. "Сейчас машины приведены в соответствие с действующей конструкторской документацией, и по своим тактико-техническим характеристикам сравнимы с новыми изделиями", - уточнили на заводе.

На машинах произведена полная замена вышедших из строя узлов и комплектующих.

"Курганмашзавод", отмечают в пресс-службе, уже приступил к выполнению очередного долгосрочного государственного оборонного заказа на капитальный ремонт боевых машин третьего поколения.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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