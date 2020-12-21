Российские войска получили партию восстановленных после ремонта БМП-3

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские войска получили партию боевых машин пехоты БМП-3, восстановленных в ходе капитального ремонта на Курганмашзаводе (КМЗ, входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех"), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

"Очередной контракт с Минобороны РФ на капитальный ремонт БМП-3 завершен ПАО "Курганмашзавод". В рамках контракта на капитальный ремонт БМП-3 в 2020 году заказчику отгружено вдвое больше готовых изделий, чем было предусмотрено предыдущим контрактом", - сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что прошедшие ремонт БМП-3 ранее выработали свой ресурс в Вооруженных силах РФ. "Сейчас машины приведены в соответствие с действующей конструкторской документацией, и по своим тактико-техническим характеристикам сравнимы с новыми изделиями", - уточнили на заводе.

На машинах произведена полная замена вышедших из строя узлов и комплектующих.

"Курганмашзавод", отмечают в пресс-службе, уже приступил к выполнению очередного долгосрочного государственного оборонного заказа на капитальный ремонт боевых машин третьего поколения.