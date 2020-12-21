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ТАСС

Минобороны начало подготовку специалистов по расследованию авиапроисшествий с БПЛА

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БЛА "Орлан-10"
БЛА "Орлан-10".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как сообщил замглавы ведомства Юнус-Бек Евкуров, беспилотная авиация требует таких же подходов при расследовании авиапроисшествий, как и пилотируемая

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России начало подготовку специалистов службы безопасности полетов по расследованию авиапроисшествий с участием беспилотной авиации. Об этом сообщил в эфире телеканала "Звезда" заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, беспилотная авиация требует таких же подходов при расследовании авиапроисшествий, как и пилотируемая. "Сегодня ряд специалистов службы безопасности полетов проходит обучение, как расследовать это новое явление [происшествия с участием беспилотников]. Мы работаем над этим", - сказал Евкуров.

Замминистра обороны отметил, что и без соответствующей нормативной базы сегодня расследуются авиапроисшествия с участием беспилотной авиации. Таким образом специалисты нарабатывают опыт. "Изучаем, в том числе опыт иностранных государств, иностранных армий", - добавил он.

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Россия
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Минoбороны РФ
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БПЛА
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