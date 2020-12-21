Исследование: "Сухой" и "МиГ" займут 10% мирового рынка истребителей в 2021-2025 годах

Согласно прогнозу журнала Aviation Week & Space Technology, общий объем мирового рынка истребителей составит $162,8 млрд

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Боевые самолеты производства "Компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) в составе госкорпорации "Ростех") и РСК "МиГ" (входит в ОАК) займут 10% общемирового рынка истребительной авиации в 2021-2025 годах. Такие данные содержатся в прогнозе развития рынка боевой авиатехники, составленном ведущим профильным журналом Aviation Week & Space Technology и имеющемся в распоряжении ТАСС.

Как говорится в исследовании, общий объем мирового рынка истребителей в 2021-2025 годах составит $162,8 млрд. На долю продукции компании "Сухой" придется 9% ($15,2 млрд), РСК "МиГ" - 1% ($2,1 млрд). По финансовым показателям "Сухого" опередят только американские компании Boeing и Lockheed Martin с показателями 10% ($16,4 млрд) и 48% ($77,8 млрд) соответственно.

Согласно данным журнала, в 2021-2025 годах будет произведено 218 истребителей "Су", что составит 11% общемирового объема производства истребительной авиации. По данному показателю российская компания может уступить только Lockheed Martin (45%, 937 самолетов). Как ожидает Aviation Week & Space Technology, РСК "МиГ" выпустит 43 боевых самолета, что составит 2% общемирового объема производства истребителей в указанный период.

Издание также включило истребитель Су-35 в список наиболее примечательных боевых самолетов в 2021-2025 годах.

Самолеты "Ильюшин"

Самолеты производства ПАО "Ильюшин" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию в составе госкорпорации "Ростех") займут 12% мирового рынка военно-транспортной авиации в 2021-2025 годах по количеству произведенных машин, говорится в прогнозе.

Как отмечает издание, в период с 2021 по 2025 год будет произведено 69 военно-транспортных самолетов "Ил", что составит 12% от общемирового выпуска этого класса авиатехники. Таким образом, ожидается, что российская компания уступит только Boeing, Airbus и Lockheed Martin, которые выпустят, соответственно, 88 (15%), 99 (17%) и 127 (21%) военно-транспортных самолетов в указанный период.

Журнал также включил новейший российский Ил-112В в список наиболее примечательных военно-транспортных самолетов в 2021-2025 годах.

Aviation Week & Space Technology является одним из старейших и авторитетных авиационно-космических изданий - его публикация началась в 1916 году.