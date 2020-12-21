В обмен на отмену санкций США могут получить «китайский» лунный грунт

Китай может поделиться с НАСА образцами лунного грунта, доставленными зондом «Чанъэ-5», однако для этого требуется изменение политики властей США, заявил заместитель лунной программы Китая У Яньхуа на пресс-конференции.

«К сожалению, из-за того, что в 2011 году конгресс США принял закон, ограничивающий сотрудничество и контакты американского НАСА с китайской аэрокосмической отраслью, я думаю, в основном это зависит от политики американского правительства», - сказал У Яньхуа на пресс-конференции, которую транслировало Центральное телевидение Китая.

У Яньхуа добавил, что Китай продолжает готовиться к первой миссии на Марс «Тяньвэнь-1», в рамках которой планирует доставить на Землю образцы грунта с красной планеты.

Китай ранее в декабре стал третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой, реализовавшей такой проект, с 1976 года. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около двух килограммов геологической породы.