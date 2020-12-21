Около 200 тыс. солдат и сержантов увеличили зарплату благодаря стимулирующим надбавкам

Надбавки были установлены приказами министра обороны для ряда категорий военнослужащих в 2020 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Стимулирующие надбавки позволили увеличить зарплату почти 200 тыс. солдат и сержантов российской армии. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков в интервью газете "Красная звезда".

"В результате введения стимулирующих выплат размер денежного довольствия военнослужащих в среднем увеличился от 3,5 до 23 тысяч рублей. Эти положительные изменения затронули около 200 тысяч военнослужащих", - сказал Панков.

Он напомнил, что надбавки были установлены приказами министра обороны для ряда категорий военнослужащих в 2020 году.

Контрактники

Тридцать тысяч военнослужащих по контракту пополнили российскую армию в 2020 году, заявил Панков.

"По итогам текущего года количество военнослужащих по контракту увеличено на 30 тысяч человек, эта категория в настоящее время самая многочисленная. Количество контрактников почти в два раза (1,8) превышает численность призывников", - проинформировал Панков.

Как отметил замминистра, на сегодняшний день военнослужащими по контракту в полном объеме укомплектованы должности сержантов, экипажи подводных лодок и надводных кораблей, несущих боевую службу в дальней морской зоне, миротворческие воинские части, подразделения специального назначения, а также большинство должностей водителей и снайперов и целый ряд должностей, связанных с эксплуатацией и обеспечением современного вооружения и техники.

"Конечная цель - укомплектование профессиональными кадрами около 500 тыс. воинских должностей солдат, сержантов и прапорщиков. В целом за прошедшие восемь лет списочная численность данной категории военнослужащих выросла более чем в два раза", - добавил Панков.

Набор девушек

Более 11 тыс. человек наберут в российские военные вузы в 2021 году, среди них будут 146 девушек, сообщил Панков.

"По программам высшего образования - в 35 вузах планируется к обучению более 11 тысяч человек. В том числе 146 девушек", - сказал Панков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он сообщил, что девушки будут учиться, в частности, в Военной академии воздушно-космической обороны и Военной академии РВСН.

Замминистра рассказал, что в этом году по ряду специальностей конкурс абитуриентов при поступлении составлял более 10 человек на одно учебное место, а среди девушек - более 21.