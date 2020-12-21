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ТАСС

Учащихся военных вузов и училищ привьют от коронавируса в январе

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Курсанты
Курсанты.
Источник изображения: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Сроки подачи документов в военные вузы могут скорректировать в случае неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом, также отметил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Слушателей, курсантов и воспитанников российских военных учебных заведений планируют вакцинировать от коронавируса в январе - после новогодних каникул. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.

"У слушателей, курсантов и воспитанников образовательных организаций каникулы продлятся до 25 января 2021 года <...> Для слушателей и курсантов вузов после отпуска спланирована вакцинация", - сказал Панков.

Он также сообщил, что после возвращения учащихся в вузы и училища все пройдут тестирование на коронавирус и двухнедельную изоляцию.

Сроки подачи документов в вузы

Сроки подачи документов в военные вузы могут скорректировать в случае неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом, сообщил Николай Панков.

"В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, по особым указаниям руководства Минобороны России, сроки проведения предварительного отбора кандидатов для поступления в вузы Минобороны России будут скорректированы", - сказал Панков.

По его словам, основная работа военкоматов по сбору документов и предварительному отбору кандидатов на поступление в вузы Минобороны начнется после Нового года. "Оптимальное время для подачи заявления - январь 2021 года. Вместе с тем Минобороны России будет готово принимать документы у кандидатов и в электронном виде. Но это не означает, что абитуриенту не надо будет приходить в военкомат", - пояснил замминистра.

По его словам, военно-врачебную комиссию необходимо все же пройти очно. "Разумеется, военные комиссариаты предпримут все необходимые профилактические меры", - подчеркнул Панков.

Он напомнил, что сроки подачи документов стандартно ограничены до 20 мая, в этом году срок был продлен до 1 июля.

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