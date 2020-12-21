«В составе ВДВ появятся штурмовые соединения нового типа»

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков о реформах в «крылатой пехоте» и перспективном вооружении

В российских ВДВ в последние годы проходят серьезные реформы. В будущем они должны составить основу войск быстрого реагирования, которые будут способны выполнить задачи в любом регионе мира. О подразделениях нового типа и их возможностях, о технике для «крылатой пехоты» и о парашютах «Юнкер-О» «Известиям» рассказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В зоне особого внимания

— В последние годы Воздушно-десантные войска активно реформируются. К чему в итоге должны прийти и какой круг задач смогут выполнять?

— Воздушно-десантные войска, как и все Вооруженные Силы России в последние годы прошли через ряд реформ, направленных на повышение их боевых возможностей. В подразделения поступают перспективные образцы техники, самые современные системы вооружения, а также АСУ, позволяющие командирам всех уровней оперативно принимать решения в любой обстановке.

В настоявшее время ВДВ состоят из командования, десантно-штурмовых и воздушно-десантных соединений и воинских частей, соединения специального назначения, «кузницы кадров» — Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, а также отдельных воинских частей и специализированных образовательных учреждений, входящих в состав довузовских учебных заведений Минобороны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

Кроме того, в перспективе в составе ВДВ появятся десантно-штурмовые соединения нового типа, способные самостоятельно действовать в тылу противника во взаимодействии с воинскими частями армейской авиации. Это позволит оперативно решать задачи любой сложности, в том числе по обеспечению действий группировки войск.

На сегодняшний день целью развития ВДВ стало их совершенствование как основы сил быстрого реагирования с оптимальным боевым составом, оснащенным самым современным вооружением, военной и специальной техникой.

Воздушно-десантные войска должны иметь высокий боевой потенциал и мобильность, должны быть способны выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок войск (сил) на стратегических и операционных направлениях.

— Какие задачи выполняли военнослужащие ВДВ на учении «Кавказ-2020»?Что за элементы и тактические приемы были отработаны в ходе маневров?

— Соединения применялись в качестве оперативно-тактического и тактических воздушных десантов в глубине обороны противника и на флангах с целью наращивания усилий и обеспечения высоких темпов наступления группировки войск. Задачи по переносу усилий на угрожаемые направления решались мобильным резервом в составе усиленных десантно-штурмовых батальонов на вертолетах.

Кроме того, отрабатывались различные способы совместных действий с армейской авиацией, а также переброска артиллерии и боеприпасов в назначенный район.

Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" во время учений подразделений ВДВ при поддержке авиации на полигоне "Прудбой" в рамках СКШУ "Кавказ-2020 Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Впервые было осуществлено десантирование парашютным способом парашютно-десантной роты на БМД-4М с применением современнейших средств, а также отдельного аэромобильного медицинского отряда. Кроме того, было проведено высотное десантирование военнослужащих со специальным снаряжением с высоты восемь тысяч метров.

Осуществлено десантирование экспериментальной управляемой парашютно-грузовой системы одного из предприятий–изготовителей.

— Как прошли совместные учения «Славянское братство - 2020» на территории Белоруссии? Какие задачи отрабатывали подразделения ВДВ? Появятся ли после них нововведения в программе боевой подготовки?

— 14 по 25 сентября 2020 года на территории Республики Беларусь батальонные тактические группы из Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений приняли участие в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство - 2020». Оно проходило под руководством заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Сергея Потапенко.

От ВДВ и ВКС России участвовали более тысячи военнослужащих, 26 единиц авиационной техники, свыше 200 единиц вооружений, военной и специальной техники.

Бронетранспортеры БТР-82 во время учений "Славянское братство - 2020" с участием военнослужащих Псковской дивизии ВДВ России Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В ходе маневров было осуществлено наращивание группировки войск путем переброски комбинированным способом батальонных тактических групп с территории России. В частности, было проведено десантирование парашютно-десантного батальона с вооружением и техникой с аэродрома «Иваново-Северный» на полигон «Брестский». При этом в десантировании участвовали 20 самолетов Военно-транспортной авиации, 44 единицы техники и более 500 военнослужащих. Дальность десантирования составила 1,4 тыс. км.

Батальонные тактические группы соединений ВДВ с поставленными задачами справились в полном объеме. Личный состав получил практику в организации совместных действий по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника в назначенном районе. В ходе учений подразделения ВС РФ с поставленными учебно-боевыми задачами справились успешно.

ВДВ России как основа сил быстрого реагирования подтвердили свою способность в короткие сроки осуществлять перегруппировку и успешно выполнять поставленные задачи кризисных районах.

Плавающая и десантируемая

— Будет ли расширяться число частей и соединений ВДВ, которые получат на оснащение управляемые парашюты?

— Сегодня современные управляемые парашютные системы специального назначения поставляются во все соединения ВДВ. В первую очередь ими оснащаются подразделения специального назначения и разведывательные.

В соответствии с планом развития ВДВ, в этом году доля обеспеченности соединений и воинских частей современными управляемыми парашютными системами составила 100%. В войска поставлены комплекты для высотного десантирования с высоты до 10 тыс. метров «Юнкер-О», с использованием которых выполнено десантирование подразделения ВДВ на Земле Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

— Планируется ли расширять номенклатуру вооружения и бронетанковой техники ВДВ?

— Мы не стоим на месте. Расширение номенклатуры новых образцов бронетанкового вооружения и техники и оснащение ими частей и соединений ВДВ — безусловный приоритет. Но надо и понимать, что их разработка — это довольно длительный процесс. От подготовки, изготовления и испытаний до постановки на серийное производство может пройти несколько лет.

В 2020 году в войска поступило около 300 единиц современного бронетанкового вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). В том числе — боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», более 100 единиц различной автомобильной техники.

Боевые машины десанта БМД-4М Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

В войска приходят современные парашютные системы для личного состава Д-10 и «Арбалет-2», новейшие средства десантирования боевых машин и грузов, бесплатформенные системы ПБС-950У для БМД-4М.

Для увеличения боевого потенциала ВДВ разрабатываются перспективные образцы вооружения и техники и модернизируются уже имеющиеся по нескольким боевым свойствам: огневая мощь, защищённость, подвижность и командная управляемость.

Бронетанковая техника войск способна плавать и десантироваться и не имеет аналогов по своим характеристикам. Она в разы легче образцов техники сухопутных войск, но не уступает им в огневой мощи, а в скорости, маневренности и запасе хода во многом их превосходит. Эти же требования предъявляются и к перспективным образцам.

В настоящее время проводится серьезная работа по совершенствованию артиллерии ВДВ. Наши специалисты в тесном контакте с производителями проводят государственные испытания новой самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1».

— Какие выводы сделаны по итогам применения десантно-штурмовых подразделений на базе Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады? Будут ли развиваться такого рода формирования?

— Соединения «нового типа» имеют возможность применяться в районах боевого предназначения и вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, сочетая огонь наземного вооружения и армейской авиации. Применение подразделений на экспериментальных образцах лёгких специальных транспортных средств, перевозимых внутри грузовых кабин вертолётов, значительно повышает маневренные и огневые возможности техники.

Самоходная противотанковая 125-мм пушка "Спрут-СДМ1" Источник изображения: Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

С использованием вертолетов армейской авиации десантно-штурмовые подразделения могут эффективно противодействовать высокомобильным формированиям потенциального противника в различных физико-географических условиях и не зависеть от аэродромной сети. Применение армейской авиации значительно снижает вероятность поражения десанта огнем противника, повышает скорость перемещения, увеличивает дальность доставки в назначенный район.

Формирование соединений «нового типа» позволит повысить мобильность, а также увеличит боевой потенциал соединений ВДВ .

Уверен, что создание десантно-штурмовых соединений «нового типа» — давно назревшее веяние времени.

Роман Крецул