Россия разместила перехватчики дальнего радиуса действия на Чукотке для контроля Арктики

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время летно-тактических учений.

Группы самолетов МиГ-31 заступили на боевое дежурство с 1 декабря

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группы перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 заступили на боевое дежурство в Арктике для контроля региона. Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

"С 1 декабря на боевое дежурство в Арктике заступили группы самолетов МиГ-31 морской авиации флота", - рассказал Авакянц в интервью газете "Красная звезда".

По словам командующего, флот четко понимает значимость региона для России, "поэтому на аэродроме в Анадыре развернута соответствующая инфраструктура, которая позволит нашим силам нести непрерывное дежурство по противовоздушной обороне".

МиГ-31 - сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Именно этот самолет стал платформой для создания авиакомплекса "Кинжал", оснащенного гиперзвуковой ракетой. Новая машина получила название МиГ-31К.