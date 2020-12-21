Новые образцы боевой техники апробируют на крупных учениях

Ранее сообщалось, что военные апробировали 19 новых образцов боевой техники на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военные апробировали 19 новых образцов боевой техники на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", и намерены продолжить такую практику. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнусбек Евкуров в эфире телеканала "Звезда".

"Министр обороны поставил задачу вытащить на стратегическое командно-штабное учение 19 образцов техники, <...> современных и перспективных", - сказал Евкуров.

По его словам, отбор проходил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

"И вот это хороший подход. Я думаю, что с этого года это будет постоянно практиковаться, чтобы на таких крупных учениях новые или перспективные образцы участвовали", - отметил замминистра.

Учения "Кавказ-2020" прошли с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и стали завершающим в цикле мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил в 2020 году. В них участвовали почти 79,5 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, было задействовано до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

План по развитию тренажерной базы

Министерство обороны России утвердило план по развитию учебно-тренировочной базы до 2030 года.

"Буквально недавно мы утвердили у министра обороны план по учебно-тренировочным средствам до 2030 года. Почти в 50 базовых военных городках у нас появятся целые тренажерные комплексы" - сказал замминистра.

Он уточнил, что современные тренажерные комплексы рассчитаны как на обучение отдельных военнослужащих или экипажей, так и на обучение целых штабов (управлений дивизии, полка, бригады или батальона).

Евкуров также подчеркнул, что при формировании современного плана обучения учитывается сирийский опыт.