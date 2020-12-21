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Интерфакс-АВН

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

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Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России
Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Минск. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Министерство внутренних дел Белоруссии и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает национальный правовой интернет-портал Белорусии в пятницу.

Среди направлений сотрудничества, следует из текста соглашения, значатся охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.

МВД и Росгвардия будут сотрудничать также в сфере госконтроля в области оборота оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, обеспечении мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.

Сотрудничать стороны договорились в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений (тренировок) и т.д.

В тоже время "соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества".

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