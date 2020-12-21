Две беды украинского ОПК: европейский шлях и майданные управленцы

Как спастись от реформаторов

В начале декабря госконцерн «Укроборонпром» получил нового генерального директора. На место срочно ушедшего с поста литовца Айвараса Абромавичуса назначен губернатор Херсонской области Юрий Гусев.

В послемайданной эре политического руководства Украины заурядный областной центр Херсон приобретает важное значение для военно-промышленного комплекса: уже второй генеральный директор концерна назначается из местных уроженцев.

Рожденные революцией

Преподаватель физики Роман Романов в 2014 году стал первым сторонним руководителем оборонной отрасли после работы в ней руководства, владевшего спецификой и имевшего необходимую профессиональную подготовку. Результаты работы «Ромы из Херсона» и его команды были столь впечатляющи, что он ушел с должности по собственному желанию (и без уголовного преследования). А разгребать завалы после «рожденных революцией» проходимцев поставили многолетнего гендиректора «Укрспецэкспорта» Павла Букина.

Профессионал Букин, в свою очередь, также стал жертвой некомпетентности. 30 августа 2019 года президент Владимир Зеленский без обещанного открытого конкурса назначил на место Букина гражданина Литвы, экс-министра экономического развития Украины Айвараса Абромавичуса. Сам литовский гражданин объяснил свое назначение, исполненное в лучших традициях непрозрачной системы управления, тем, что какие-то нехорошие люди покусились на святую кормушку – «Укрспецэкспорт». И концерн нужно было срочно спасать, чтобы реформировать и явить миру экономическое чудо: рост продаж вооружения и военной техники с 400 млн до 2 млрд долл. за пять лет.

Правда, заявления Абромавичуса так и остались заявлениями. Результаты его руководства концерном «Укроборонпром» оказались плачевными. За год управления довольно стабильным бизнесом приезжий из Литвы и команда активистов Майдана с нулевым опытом руководства отраслью добились убедительного падения экспорта ВВТ.

Хорошей иллюстрацией деятельности новой команды стал контракт на строительство транспортного самолета Ан-178 для МВД Перу. Его торжественное подписание (после почти года подготовки) состоялось в октябре 2019 года. Тогда же были оглашены некоторые условия выполнения контракта, которые казались невыполнимыми. Например, сроки поставки – два года со дня подписания. Стоимость контракта в пределах 64 млн долл. также не отражала все затраты, необходимые на создание и сертификацию нового типа самолета (не говоря уж о получении прибыли проектировщиком – ГП «Антонов» и госпосредником – ГП «Спецтехноэкспорт»).

Работы по контракту начались лишь спустя несколько месяцев после его подписания и проходили в инициативном порядке. ГП «Антонов» выпустило несколько заявлений с намеком, что для начала работ нужна предоплата. А если ее нет, то следует хотя бы снизить размер уставного взноса «Антонова» на содержание «Укроборонпрома», чтобы предприятие смогло начать работу за счет собственных средств. «Антонов» внес предоплату «Мотор Сич» за двигатели для Ан-178, но до закупки ПКИ на опытный образец, которому суждено стать первым серийным, дело так и не дошло.

Зато с весны нынешнего года на флагмане украинского авиастроения сменились два генеральных директора. Сначала «Укроборонпром» в лице Абромавичуса уволил гендиректора Александра Донца за задержку «оброка» – взноса на содержание концерна. Следующий гендиректор ГП «Антонов» Александр Лось ушел по собственному желанию – из-за несогласия с решением управляющей структуры переоформить активы ГП «Антонов» на госконцерн.

Теперь, согласно изменениям в устав госпредприятия, право собственности на его имущество перешло к структуре, которая разработкой и производством авиационной техники вообще-то не занимается. И не важно, что такие решения – это рейдерство в чистом виде. Вероятно, операция была задумана в стиле «война все спишет» и «победителей не судят».

По оценке Лося, в настоящее время продажа имущества «Антонова» может принести до 3 млрд долл. в краткосрочной перспективе. «Это инфраструктура, материальные активы и часть неправильно оцененной, или недооцененной, или умышленно недооцененной интеллектуальной собственности», – заявил бывший гендиректор ГП «Антонов».

Помимо реализации имущества постоянную прибыль приносят грузовые перевозки самолетами «Руслан». Каргодеятельность «Антонова» в Германии приносит ежегодно 40 млн долл. При целевом использовании поступлений от перевозок на Ан-124 украинская авиация не оказалась бы в нынешнем плачевном положении. Но увы: средства от успешной деятельности идут на латание дыр в других сегментах ОПК. И на содержание руководящей верхушки, которая не может похвастаться успехами на поприще руководства отраслью. Зато способна отжать любой объект из сферы управления.

Данная операция была осуществлена в период безначалия: после ухода Абромавичуса и до назначения Гусева.

Блистательный провал

Айварас Абромавичус, пользуясь охранной грамотой в виде паспорта гражданина ЕС, в очень короткий срок совершил непостижимое с точки зрения логики государственного управления. Всего за год прибыль госконцерна сократилась на треть, если оценивать динамику поступлений в пересчете на валюту. Если пересчитать показатели в гривнах на средний валютный курс (23,69 грн за долл.), то за 9 месяцев 2019 года новые заказы составляли 1,34 млрд долл. А в 2020 году при курсе 26,97 грн за долл. этот показатель равен 0,97 млрд долл.

Портфель новых заказов за 2020 год не претерпел существенных изменений: с 3,08 млрд долл. в 2019 году до 3,24 в 2020-м. Как и доход концерна – 0,95 млрд долл. в 2019 году и 0,91 млрд долл. в 2020-м. Между тем в 2018 году доход концерна составил 1,45 млрд долл. в пересчете на среднегодовое значение курса доллара в тот период. Сравнение опять не в пользу команды, которая пришла с обещаниями нарастить и углубить.

Провал контракта с МВД Перу на строительство Ан-178 случился из-за отсутствия гарантийного письма от держателя контракта – ГП «Спецтехноэкспорт». В результате аванс в 30% от суммы контракта больше года находится в перуанском банке. А делегация из Украины опять летит в Перу уточнять, как дальше исполнять контракт.

В публичную плоскость стали попадать и более громкие примеры предательства, к которому могут быть причастны майданные управленцы. Недавно СБУ провела следствие и выемку документов у директора «Укрспецэкспорта» Вадима Ноздри и его заместителей Артура Максимова и Валерия Матвеева. Последний занимается вопросами безопасности. Выемка документов также проходила у заместителя директора концерна по маркетингу и сбыту Михаила Морозова. «Процессуальные меры осуществляются в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) с целью документирования фактов возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Вероятно, эти действия связаны с работой в Пакистане компании Raviana, имеющей статус представителя «Укрспецэкспорта» в этой стране. Компания принадлежит и управляется Мохаммедом Захуром и Михаилом Морозовым. В прошлом году достоянием общественности стал скандал с тендером Минобороны Пакистана: заказчик признал участие Raviana нежелательным и попросил «Укрспецэкспорт» вести с ним переговоры напрямую.

А недавно стало известно, что Raviana негласно использует коммерческую информацию харьковского завода им. Малышева. И от имени, но не по поручению харьковчан присоединилась к переговорам предприятия с Академией наук Азербайджана по покупке моторного масла М-16 ИХП-3у для использования в украинских двигателях 6ТД-2, установленных на пакистанские танки «Аль-Халид».

Вероятно, эти утечки – лишь вершина айсберга. И пример работы в Пакистане посредника, которого напрямую связывают с заместителем гендиректора «Укроборонпрома» Михаилом Морозовым, – не единственный случай за год работы команды Абромавичуса.

Складывается впечатление, что под лозунгами реформирования украинской оборонки по европейским лекалам руководство занималось банальной выкачкой средств с предприятий, производящих продукцию оборонного назначения. Эти поступления распылялись на многочисленные и очень «нужные» направления. Например, ребрендинг логотипа «Укроборонпрома». Или распил европейских грантов на проведение второго или третьего за отчетный год аудита силами одной из аудиторских компаний, в которой имел честь трудиться один из нынешних замов гендиректора «Укроборонпрома». Или закупку электроэнергии у своего же предприятия по цене намного выше рыночной.

За год руководства новые лица так и не открыли секретный план роста объемов продаж ПВН и ПДН предприятий «Укроборонпрома». Зато пришли к светлой мысли создания холдинговых компаний по направлениям. Каждому из них – бронетанкостроению, приборостроению, аэрокосмосу и судостроению – нужно придать команду молодых волонтеров с активистами и наблюдательный совет из вышедших в тираж европейских функционеров. Ведь без столь «важного» элемента управления ОПК никакой прогресс невозможен в принципе.

Европейские стоны

Внедрение корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности активно поддерживали функционеры ЕС. Евросоюз уже отчитал украинское руководство за провал этой реформы, выразив резкую обеспокоенность судьбой реформы управления оборонным сектором, успех которой связывают исключительно с Абромавичусом.

И наоборот: появление Минстратегпрома, который среди первых своих шагов называет выведение еще живых авиастроителей из управления «Укроборонпрома», получило неодобрительные отзывы «прогрессоров» из Европы.

В ЕС считают, что недавние события в области реформы государственных предприятий подорвали шансы этой реформы на успех. Даже несмотря на публикацию Министерством экономики в конце 2019 года плана по приведению практики корпоративного управления в десяти крупнейших госпредприятиях в соответствие с принципами ОЭСР.

В документе ЕС говорится, что несколько членов наблюдательных советов и директоров были уволены или были вынуждены уйти в отставку. За этим последовали запреты на участие иностранцев в качестве независимых директоров из-за обязательств по электронному декларированию. А также ограничение зарплат на время коронавирусного карантина, снятое лишь в октябре.

«Макрофинансовая помощь ЕС и программы МВФ требуют прогресса в нескольких областях корпоративного управления госпредприятий», – отмечается в отчете. Тонкий намек на «Укроборонпром» или прямое указание открытым текстом?

Впрочем, эта ситуация не в первый раз демонстрирует проявление глубинного менталитета управленцев-аборигенов. Сначала они радостно доводят отрасль до упадка. И только с опустошением заветной кормушки вдруг начинают вести себя неуважительно по отношению к западным хозяевам, игнорируя настоятельные просьбы допилить до конца сук, на котором сидят украинские вожди.

Так, новый генеральный директор Гусев пообещал, что в 2021 году «Укроборонпрома» уже не будет, а появятся как минимум две холдинговые компании. Почти все как хочет ЕС – хотя там рекомендовали поделить «Укроборонпром» на шесть холдинговых кусков. В переводе с украинского официального на бытовой уровень это заявление означает, что настоятельные рекомендации Евросоюза теперь будут, вероятно, плохо расслышаны. А если и услышаны, то не выполнены.

Период беспрекословного подчинения закончился оскудением государственных закромов. И в перспективе маячит не слишком приятный конец. Чтобы его оттянуть, нужно вернуть в отрасль профессионалов. Они, возможно, помогут – как когда-то помогли херсонцу Роману Романову продержаться на должности целых четыре года. Остановили падение экспорта после первой серии «решительных реформ» непрофессиональных управленцев и вывели показатели прибыли на достойный уровень.

Скорее всего путем кадровых назначений Юрий Гусев попробует отыграть зияющие высоты достижений предыдущей команды. Поскольку еще несколько лет таких реформ не выдержит даже бездонно терпеливый рынок украинского ОПК.

Если этого не произойдет, отрасль ожидает череда банкротств и окончательная потеря целых направлений высокотехнологичного производства. От такого сценария выиграют все, кроме украинского ОПК.

Диана Михайлова

Диана Иоанновна Михайлова – военный журналист.