Дроны Карабаха: стандарт новой войны

Первое исследование массового использования разведывательных и ударных БЛА

Новичков Н., Федюшко Д. Боевое применение беспилотных аппаратов в Нагорном Карабахе. М.: Статус, 2021. – 124 с.

Основные принципы военного дела остаются неизменными на протяжении вот уже нескольких десятилетий. Несмотря на то что регулярно появляются новые образцы вооружений и совершенствуется методика их применения, какой-либо революции в этой сфере за последние 15–20 лет не произошло, практически вся новая техника – в том числе и компьютеризованная – была призвана решать задачи, сформулированные еще в 1970–1980-х годах.

Вместе с тем в настоящее время разрабатываются технологии, которые действительно могут стать прорывными и полностью преобразить ведение войны на суше, на море и в воздухе. К ним относятся искусственный интеллект (ИИ), сетецентрическое оборудование, высокоточное вооружение и робототехника. Несмотря на весь прогресс, достигнутый в ходе создания ИИ, его полномасштабно функционирующего образца создано не было – отдельные технологии позволяют упростить процессы управления и классификации, однако говорить о том, что такой ИИ сможет заменить человека (в том числе и на поле боя), преждевременно. Сетецентрическое оборудование на данный момент не произвело революции в военном деле, несмотря на его распространение: успехи в данной отрасли напрямую зависят от создания рабочего ИИ, до которого еще далеко. Высокоточное вооружение в настоящее время применяется широко, однако без прорыва в области разработки средств управления полностью реализовать его потенциал невозможно.

В то же время развитие робототехники может привести к перевороту в военном деле. Применение стаи беспилотников – пусть и управляемых человеком! – способно максимально приблизить решение одной из самых актуальных военных задач – поразить цель с наименьшими затратами и за минимальное время.

В данном контексте основную роль играют ударные БЛА. За последние несколько лет промышленность ряда стран создала образцы ударных беспилотников, способных нести высокоточное вооружение. Однако до недавних событий мнение относительно их эффективности не было единым и колебалось от скепсиса до безусловного восторга.

Первым конфликтом, в ходе которого ударные БЛА были применены массово, стали боевые действия в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Успехи азербайджанской армии во многом были вызваны широким применением беспилотных аппаратов различного назначения, среди которых особую роль сыграли турецкие ударные БЛА Bayraktar TB2 и израильские барражирующие боеприпасы Harop.

Несмотря на крайнюю актуальность опыта применения ударных БЛА в Нагорном Карабахе, каких-либо попыток его обобщения до недавнего времени предпринято не было. Первой аналитической работой, в которой этот опыт был изучен и проанализирован, стала книга «Боевое применение беспилотных аппаратов в Нагорном Карабахе», выпущенная компанией «Статус» в декабре 2020 года. В книге детально изучаются вопросы развития производства БЛА и барражирующих боеприпасов в Азербайджане и Армении, а также проводится сравнение возможностей двух стран по выпуску беспилотников. Впервые в отечественной профильной литературе выполнен анализ становления азербайджанского комплекса производства БЛА, а также описаны программы Армении по разработке как разведывательных, так и ударных дронов.

Карабахский конфликт осени 2020 года стал одним из наиболее освещаемых официальными ведомствами противоборствующих сторон. Министерство обороны Азербайджана регулярно публиковало кадры применения ударных БЛА в режиме реального времени. В работе содержится первый детальный анализ этих кадров, позволяющий сформировать полную картину боевых действий и участия в нем азербайджанских беспилотников.

Несмотря на то что Баку задействовал БЛА гораздо чаще, говорить об отсутствии применения в зоне конфликта БЛА противоборствующей стороны не приходится: аппараты армянской разработки также задействовались в ходе конфликта. Данный вопрос получил освещение и в новой книге – в частности приведены основные разработки Армении и обобщен опыт их применения во время боевых действий.

Карабахский конфликт стал первым массовым боевым применением ударных беспилотников по различным тактическим сценариям против регулярных вооруженных сил. Несомненно, опыт этой войны будет крайне востребован уже в ближайшем будущем. Работа стала первым отечественным исследованием, в котором подытожен опыт боевого применения разведывательных и ударных беспилотных аппаратов в рамках единого общевойскового контура.

Книга «Боевое применение БЛА в Нагорном Карабахе» хорошо иллюстрирована (более 100 фотографий и диаграмм) и будет интересна как профильным специалистам, так и широкому кругу читателей.

Дмитрий Сафонов

Дмитрий Викторович Сафонов – журналист.