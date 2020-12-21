Россия–США: грядут ли перемены?

Американские эксперты пытаются спрогнозировать отношения двух стран

В тот время как избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, готовящийся 20 января будущего года войти в Белый дом и занять кресло в Овальном кабинете, формирует свою новую команду, эксперты ряда мозговых центров США проводят экспертные оценки перспектив его взаимодействия с Россией и Европой. Они полагают, что Байден располагает всеми необходимыми инструментами для выработки трансатлантической политики в отношении Москвы. Одной из наиболее перспективных линий новой внешней политики Соединенных Штатов большая часть специалистов считает европейское направление. Бывший вице-президент Джо Байден известен как сторонник трансатлантического сотрудничества, он неоднократно подчеркивал ценность единства западных демократий.

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

Эксперты ведущих исследовательских центров Америки пытаются найти ответы на вопросы: что на практике, кроме взаимной благожелательности, может означать возможный поворот европейской политики США при Байдене? Чего можно добиться при улучшении взаимопонимания между Вашингтоном и европейскими столицами? И, конечно, ученые не обходятся без прогнозов.

На прошлой неделе Институт Брукингса одним из первых собрал круглый стол для обсуждения трансатлантического сотрудничества, в ходе которого стало совершенно ясно, что взаимоотношения США и Европы в предстоящие четыре года будут не слишком безоблачными.

На форуме старший эксперт института Констанция Штельценмюллер дала оценку условиям, в которых будет осуществляться трансатлантическое сотрудничество. Она считает, что внутренние сложности в странах трансатлантического сообщества могут отрицательно повлиять на взаимоотношения внутри этого международного клуба. По ее предположению, после второго тура выборов в Сенат от Джорджии в январе будущего года республиканцы сохранят большинство в Сенате, а принимая во внимание тот факт, что американцы любят, когда власть разделена по партийному признаку, можно допустить, что они в 2022 году отвоюют себе большинство и в Палате представителей. «Мы также не можем исключить, что в 2024 году трампизм может опять победить. И при этом мы видим широкий спектр возможных результатов трансфера власти в Германии на выборах в 2021 году, а также во Франции в 2022-м. А популисты, несмотря на некоторое снижение их напора, никуда не исчезли, и они будут снова бросать вызов политическому истеблишменту», – заметила Штельценмюллер.

Аналитик партнера Института Брукингса, немецкой исследовательской организации Центра Роберта Боша, Джеймс Голдгайер заявил, что при всех этих поворотах внутренней политики США есть серьезные основания полагать, что курс Джо Байдена будет поддержан в Конгрессе. «В Конгрессе есть полная двухпартийная поддержка НАТО, в этом смысле Трамп находился в противоречивых отношениях с обеими партиями. Конгресс в течение президентства Трампа явно продемонстрировал: на Капитолийском холме поддерживают этот блок, что видно и из резолюций, принятых летом 2018 года, и из того приема, который оказали в Конгрессе генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в апреле 2019-го. Поэтому две ожидаемые линии во внешней политике Джо Байдена – усиление трансатлантического сотрудничества в целом и поддержка НАТО в частности – должны быть поддержаны обеими партиями», – отметил эксперт.

Он выразил надежду на то, что при Байдене НАТО должно с предельной ясностью осознать направление своего развития и выработать общий подход к внешним угрозам. «Это альянс тридцати стран, и в нем есть все разнообразие восприятия каждой из этих стран приоритетов в области угроз и вызовов. Выработка новой стратегической концепции для НАТО необходима. Это уже некоторое время обсуждается, и я думаю, что эта тема дает администрации Байдена прекрасную возможность вовлечь Канаду, Британию и европейцев в общие дебаты, которые помогут странам НАТО сфокусироваться на ясном и едином наборе приоритетов», – подчеркнул Голдгайер.

Специалист по России, эксперт Института Брукингса Фиона Хилл, принимавшая участие в круглом столе, полагает, что Россия должна перестать считаться фактором внутриполитической жизни США. «После выборов нынешнего года стало очевидно, что в 2016 году Трамп был выбран американцами, а не продвинут на пост президента Владимиром Путиным и российской разведкой, как это говорили многие демократы во власти и экспертном сообществе; его избрание не было случайностью», – заявила Хилл.

По ее мнению, рассмотрение России не как яблока раздора во внутренней политике США, а как страны, определенным образом влияющей на безопасность Запада в целом, поможет сформулировать единый трансатлантический подход к исходящим от нее угрозам.

«Рассматривая взлом компьютеров в Бундестаге и почты в канцелярии Ангелы Меркель в 2015 году, недавний хакерский взлом парламента Норвегии, действия против Нидерландов, ложь по поводу сбитого над Донбассом рейса MH17 и взлом ОЗХО в Гааге, взлом швейцарской лаборатории, расследовавшей допинговый скандал, можно сделать безошибочный вывод, что все эти действия направлены против многих стран, а не какой-то одной. А это означает, чтобы оградить себя от подобных шагов России, нам нужны коллективные действия», – объявила специалистка.

Фиона Хилл считает, что с Москвой необходимо взаимодействовать, особенно в тех сферах, где есть такая возможность. «Нам нужно определить коллективные параметры взаимодействия с Россией в разных сферах, будь то контроль над вооружениями, изменения климата или мировая программа вакцинации от COVID-19», – подчеркнула она. При этом Хилл не склоняется к возобновлению работы Совета НАТО-Россия. Она утверждает, что для снижения уровня российской угрозы гораздо более важным фактором является взаимодействие западных стран. «Стоило бы создать коалиции стран и специальные рабочие группы для того, чтобы усилить центры противодействия гибридным угрозам, например, организовать это в Праге, Риге и Хельсинки, чтобы укрепить защиту от кибератак. Стоит подумать и над тем, как мы объединим усилия в Германии, Швейцарии и в остальных странах, чтобы оттеснить Россию от нашего цифрового пространства. Мы также должны обсудить, как нам проводить коллективную политику в области санкций, чтобы превратить их в способ послания России ясных и прямых сигналов», – говорит Хилл.

САНКЦИОННЫЕ МЕРЫ И ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Бывший координатор санкционной политики в администрации Барака Обамы, эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид в ходе круглого стола, состоявшегося в Совете 17 ноября, комментируя применение санкций в отношениях с Москвой, отдал должное использованию администрацией Трампа «Глобального закона Магнитского». Он напомнил, что сподвижники Дональда Трампа применили на практике данный закон и даже сделали это с меньшими колебаниями, чем администрация Барака Обамы. Он также отметил, что соратники Трампа, и прежде всего заместитель министра финансов Сигэл Манделкер, непосредственно отвечавшая за введение санкций, были абсолютно уверены в том, что их использование является эффективной мерой защиты прав человека. «Они могли бы проделать лучшую работу в отношении санкций против России и ужесточить санкции против Саудовской Аравии. Но они много сделали, используя «Глобальный закон Магнитского» в привлечении к ответственности нарушителей прав человека по всему миру, и я думаю, они оставили хорошую основу для людей Байдена, чтобы те продолжили это», – указал Фрид. Он считает, что администрация Байдена введет санкции в отношении России из-за отравления Алексея Навального и поддержки Кремлем режима Александра Лукашенко в Беларуси, а также может расширить санкции против самих белорусских властей. Отвечая на вопрос русской службы «Голоса Америки», он сказал, что «администрация Трампа готовит санкции в ответ на отравление Навального, но действует медленно» и добавил, что Европа сделала это раньше Америки, а Вашингтону следовало бы действовать с европейцами в одно и то же время.

Говоря о Беларуси, эксперт Совета заметил, что команде Байдена придется разработать совместную с Европой стратегию. «Мы должны все это продумать. И возникает еще более сложный вопрос: в какой момент необходимо рассмотреть возможность введения широких секторальных санкций в отношении отдельных областей белорусской экономики, и сможем ли мы их разработать таким образом, чтобы не причинить вред населению? Люди Байдена будут внимательно рассматривать возможные варианты, и это надо делать совместно с Европой», – подчеркнул Фрид.

УЛУЧШЕНИЙ НЕ БУДЕТ?

В Вильсоновском центре также обсуждались перспективы европейской политики Джо Байдена. Там было отмечено, что действия Вашингтона в отношении Москвы в новых условиях могут быть неожиданными. Об этом объявил директор Института Кеннана при Вильсоновском центре Мэтью Рожански. По его мнению, довольно влиятельные силы с американской и российской сторон не ждут и не хотят улучшения внешнеполитических отношений. «Для тех в России, кто с самого начала относился к Соединенным Штатам очень агрессивно, а это в первую очередь российские силовики, Джо Байден – это примерно то же самое, что Хиллари Клинтон или Джон Маккейн. Иными словами, партийность не имеет значения, имеет значение то, что они его считают классическим представителем американского истеблишмента. А значит, политически это будет более или менее такой же конфликт, как и раньше, значит, для них есть работа – и, с точки зрения силовиков, это хорошо», – объявил Рожански.

Как и Фиона Хилл, директор считает, что из отношений с Россией нужно убрать внутреннюю политику. По его мнению, на современном этапе важной задачей является возвращение контроля над политикой США в отношении России в исполнительных ветвях власти, включая Госдепартамент, Совет национальной безопасности и Министерство обороны. «Последние четыре года политика вокруг России была нацелена на приобретение известности и получение политического капитала. Проблема, с которой столкнется президент Байден, состоит в том, что его собственная партия, включая некоторых его ближайших союзников, очень активно участвовала в этом», – заметил эксперт. Он предполагает, что Джо Байден именно в этой ситуации сможет, продлив договор СНВ-3 с Москвой в первые же дни своего президентства, развернуть ситуацию к медленному налаживанию контакта с российской стороной.

«Это может быть тот самый момент в стиле «Никсон едет в Китай» для Байдена. Была ситуация, когда ни у кого не было достаточно авторитета, чтобы добиваться разумного управляемого взаимодействия с противником, а именно такой вариант был бы лучшим для отношений между Вашингтоном и Москвой в 2021 году. При всей риторике, и даже в силу риторики, которой придерживались демократы в отношении Москвы, им будет гораздо легче совершить такой поворот, нежели республиканцам», – спрогнозировал директор Института Кеннана.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»