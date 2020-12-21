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Независимое военное обозрение

Гарантированное тактическое превосходство

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Фото сайта sozvezdie.su
Фото сайта sozvezdie.su.

Новая автоматизированная система управления превзойдет зарубежные аналоги

Перспективная автоматизированная система управления войсками тактического звена (АСУВ ТЗ), создаваемая в рамках опытно-конструкторской работы «Созвездие-2015», по своей функциональности не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик превзойдет их. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ. Глава военного ведомства подчеркнул: «Применение данной системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность».

АСУВ ТЗ позволит создать самый крупный в мире программный военный комплекс и автоматизировать процессы управления, осуществляя оперативное и непрерывное управление общевойсковыми и обеспечивающими воинскими формированиями. Система объединяет в едином информационном пространстве разведку, наведение и управление. Комплексное управление войсками осуществляется с использованием систем навигации, спутниковых и беспилотных систем наблюдения. Оснащение бортовыми компьютерами войск дает возможность обмениваться информацией с каждой единицей боевой техники. АСУВ ТЗ позволяет осуществлять обмен и обработку разнородной информации, в том числе данных, полученных от средств разведки, что дает возможность принимать решения по поражению противника. За счет оптимального распределения информации обеспечивается наибольшая огневая мощь. При этом все сведения имеют защиту от несанкционированного доступа.

Система функционирует в любых погодных условиях, выдерживает низкую температуру до –40 градусов и жару до +50 градусов по Цельсию. Она работоспособна при практически 100% влажности и на высоте до 3 км над уровнем моря. АСУВ ТЗ за 60 секунд определяет собственное расположение и местоположение машин подчиненных подразделений. Сбор данных обстановки и нанесение на карту происходит за 10 минут, в течение 5 минут осуществляется постановка боевых задач подчиненным командирам, столько же времени уходит на разработку боевого донесения, затем не более часа требуется на принятие решения о начале боя и оформлении его на электронной карте местности.

Задача по созданию единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене, объединяющей между собой всех участников боя в реальном времени – людей и технику, была поставлена президентом Владимиром Путиным в 2000 году. В 2007 году было организовано промышленное производство базового комплекса и началась его опытная эксплуатация. Головным предприятием по разработке и созданию системы стал концерн «Созвездие», входящий в холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех». 18 ноября 2020 года генеральным директором «Созвездия» назначен доктор технических наук Михаил Артемов.

На сайте концерна сообщается, что АСУВ ТЗ предназначена для автоматизированного и неавтоматизированного управления общевойсковыми и обеспечивающими воинскими формированиями в тактическом звене на различных уровнях, таких как: соединение (дивизия, бригада), часть (полк), подразделение (батальон, рота, взвод, отделение и отдельный военнослужащий). Она действует в мирное и военное время и используется в проведении боевых действий, служебно-боевой и оперативно-боевой деятельности, совместных специальных (контртеррористических) операций, операций по поддержанию и восстановлению мира (миротворческих операций), совместных действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Увеличение боевой мощи за счет применения информационно-коммутационной сети, объединяющей источники информации, органы управления и средства поражения, а также доведение до участников операции достоверной и полной информации об обстановке в реальном времени легло в основу концепции сетецентрической войны. Всеохватывающее наблюдение за боевым пространством, позволяющее оценивать намерения командования, повышает эффективность проведения военных мероприятий. Сетецентрическая война ориентирована на повышение боевых возможностей за счет достижения инфокоммуникационного превосходства и объединения участников военных действий в единую сеть.


Ирина Дронина

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