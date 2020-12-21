Эксперты рассказали о "противоядии" от гиперзвука противника

Им могут стать зенитная ракетная система С-500 и глубокомодернизированная противоракета системы ПРО, полагает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Разрабатываемая концерном ВКО "Алмаз-Антей" зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 и глубокомодернизированная противоракета системы ПРО могут стать тем "противоядием" от гиперзвукового оружия других стран, о разработке которого сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Таким мнением поделились с ТАСС военные эксперты.

Ранее в четверг глава государства подчеркнул, что, несмотря на превосходство России в области гиперзвуковых вооружений, другие страны, несомненно, также в скором времени обзаведутся подобными системами.

"Тем "противоядием" от гиперзвука, видимо, может стать комплекс С-500. Заявлялось о том, что он будет обладать возможностью борьбы с гиперзвуковыми ракетами. Возможно, также имелась в виду модернизация московской системы ПРО. Известно, что ракета [комплекса] серьезно модернизирована", - сообщил в беседе с ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Конкуренты по гиперзвуку

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, главные конкуренты России в разработке гиперзвукового оружия - США и Китай. "Американцы понимают, что аэробаллистическую ракету типа "Кинжал" они создать могут, и сейчас ее испытывают. У них нет ракеты, которая сама бы себя разгоняла до таких скоростей. Но она когда-нибудь появится, потому что это настолько технологичное государство", - сказал он.

Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов напомнил, что Россия существенно опередила США в разработке гиперзвукового оружия. Тем не менее США пытаются догнать Россию, поэтому РФ необходимы средства защиты.

"Классическая военная мысль состоит в том, что средство нападения всегда поддерживается средством защиты от угрозы, потому что всегда потенциальный противник будет работать в этой сфере. Поэтому по классической схеме всегда средство нападения должно дополняться средствами защиты и наоборот", - сообщил Коновалов в беседе с ТАСС.

Ракета-перехватчик

В свою очередь Литовкин также согласен с Мураховским, что таким "противоядием" может стать ракета-перехватчик, которая будет "бить мухе в глаз" с такой же гиперзвуковой скоростью.

При этом существующая система противоракетной обороны предполагает ответный удар ядерным взрывом. "В частности, противоракетная система Москвы, которая была создана в 1960-е годы, уже перехватывала гиперзвуковые цели, но самым негуманным способом. Сегодня надо это все гуманизировать", - пояснил он.

В свою очередь заслуженный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов считает, что система противокосмической обороны, которая способна перехватывать баллистические ракеты, уже существует в стране, но в единичных экземплярах, которые расположены локально. "Мы прикрываем только большие центры, такие как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Приволжско-Уральский округ", - пояснил он.

"Необходимо масштабировать эту систему на всю страну и отработать тактику ведения боя против гиперзвукового оружия. Для этого нужно провести испытания техники, а потом исследовательские учения такого плана", - сказал Попов.

В свою очередь Мураховский выразил сомнение, что "противоядие" против гиперзвукового оружия в ближайшее время будет основываться на иных физических принципах, в частности лазерах. "Для лазерного оружия скорость цели, конечно, не имеет значения - скорость света все равно выше. Вопрос в мощностях установки", - подчеркнул он.

В качестве примера он привел лазерный комплекс "Пересвет". "Лазерный комплекс "Пересвет", который прикрывает позиционные районы ракетных войск стратегического назначения, - [его] габариты все видели - несколько машин, весьма объемных. При этом он не способен уничтожать цели - это комплекс оптико-электронного противодействия", - отметил Мураховский.